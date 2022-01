Cincinnati Bengals vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2022

NFL

Un par de equipos de la AFC pondrán fin a su sequía de playoffs cuando Las Vegas Raiders se enfrenten a los Cincinnati Bengals para dar inicio a la postemporada. Los Raiders (10-7) están en los playoffs por primera vez en cinco años, cuando perdieron en Houston en la ronda de comodines. Los Bengals (10-7) están de vuelta en la postemporada por primera vez desde que cayeron 18-16 ante Pittsburgh en casa en la ronda de comodines en 2016.

Ha pasado incluso más tiempo desde que cualquiera de los equipos ganó un juego de playoffs. La última victoria de postemporada de los Raiders fue en 2003 cuando el equipo, que aún estaba en Oakland en ese momento, venció a Tennesee 41-24 en el Juego de Campeonato de la AFC. Los Raiders luego perderían ante Tampa Bay (48-21) en el Super Bowl XXXVII. Desde entonces, el equipo ha hecho solo una aparición en los playoffs, la derrota antes mencionada ante los Texans. La última victoria de postemporada de Cincinnati se remonta a 1991, cuando los Bengals vencieron a los entonces Houston Oilers 41-14 en la ronda de comodines. Cincinnati siguió con una derrota de 20-10 en la Ronda Divisional ante los entonces Los Angeles Raiders y ha tenido marca de 0-7 en los playoffs desde entonces, todas en la Ronda de Comodines y cuatro de esas derrotas en casa.

En cuanto a esta temporada, Las Vegas terminó fuerte, ganando sus últimos cuatro juegos en la temporada regular para ganar un puesto de comodín. La última victoria fue una montaña rusa, por decirlo suavemente, ya que los Raiders superaron a los Chargers 35-32 en tiempo extra en casa en el último partido de la temporada regular. Las Vegas tuvo el control durante la mayor parte del juego, liderando 29-14 con 8:23 restantes, pero Los Ángeles empató el juego con un touchdown en la última jugada del tiempo reglamentario. En tiempo extra, los Raiders golpearon primero con un gol de campo, pero los Chargers respondieron creando la posibilidad real de un empate, lo que hubiera significado que ambos equipos hubieran obtenido puestos en los playoffs. En cambio, Daniel Carlson conectó su quinto gol de campo del juego, esta vez desde 47 yardas, cuando el reloj expiró para asegurar los puestos de comodín para Las Vegas y Pittsburgh, mientras que Los Ángeles vio su temporada llegar a su fin. Además de la pierna fuerte de Carlson, Josh Jacobs corrió para 132 yardas, el máximo de la temporada, y Derek Carr conectó con Hunter Renfrow para un par de touchdowns en la victoria.

Mientras tanto, Cincinnati (10-7) ya había asegurado el título de la AFC Norte la semana anterior, por lo que los Bengals no tenían mucho por lo que jugar la semana pasada contra Cleveland. Con Joe Burrow (descanso) y Joe Mixon (en la lista Reserve/COVID-19) ambos fuera, los Browns ganaron 21-16 en casa, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de Cincinnati. La defensa forzó dos pérdidas de balón, pero también cedió casi 400 yardas a una ofensiva de Cleveland liderada por suplentes como mariscal de campo (Case Keenum) y corredor (D’Ernest Johnson). La ofensiva de los Bengals logró apenas 182 yardas con Brandon Allen a la cabeza y otros titulares, como el receptor abierto Ja’Marr Chase, jugando muy poco.

Estos dos equipos se enfrentaron a principios de esta temporada con Cincinnati ganando 32-13 en Las Vegas. Mixon corrió para 123 yardas y dos anotaciones en la victoria, mientras que los Raiders totalizaron solo 72 yardas por tierra, completaron 1 de 7 en tercera oportunidad y entregaron el balón dos veces.

Hora y Canal Bengals vs Raiders

Inicio: sábado, enero. 15 a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Spread: Bengals -5

Tres cosas para ver

1.- Nerviosismo por primera vez

Han pasado cinco y seis años, respectivamente, desde que ninguno de los equipos ha estado en los playoffs, por lo que hay muchos muchachos que no han estado en esta situación antes. Carr estuvo con los Raiders durante la temporada 2016 cuando estuvieron por última vez en la postemporada (tuvo marca de 12-3 como titular), pero se lesionó en la semana 16 y se perdió el partido de playoffs. Entonces, tanto él como su contraparte, Burrow, harán su primera apertura de postemporada. Pero la inexperiencia también se extiende a los entrenadores, considerando que Zac Taylor está en su tercera temporada al frente de los Bengals, mientras que Rich Bisaccia de los Raiders asumió como interino antes de la Semana 6 después de la renuncia de Jon Gruden. Las Vegas está 7-5 bajo Bisaccia.

Entonces, los jugadores y entrenadores pueden tratar de prepararse para lo que se avecina, pero en realidad jugar en un partido de postemporada es completamente diferente. Un comienzo rápido es importante; ambos equipos tienen una buena carrera al pasador y podrían golpear al mariscal de campo del otro, especialmente si el juego terrestre no es efectivo. Los pronósticos actuales para el tiempo de juego del sábado indican temperaturas bajo cero, pero se sentirá aún más frío con ráfagas de viento de hasta 20 mph. Ciertamente, estas no son condiciones a las que los Raiders están acostumbrados, pero hicieron viajes por carretera a Kansas City y Cleveland en diciembre.

2.- Mixón vs Jacobs

Mixon no jugó en el final de la temporada regular porque estaba en la lista de Reserva/COVID-19, pero aun así terminó tercero en la NFL con 1,205 yardas terrestres. Ya no está en la lista, regresó a la práctica y estará listo para jugar el sábado. Por otro lado, Jacobs se perdió un par de juegos por lesión y terminó con 872 yardas terrestres (15º). Pero Jacobs lo recogió recientemente con sus dos esfuerzos de 100 yardas en los últimos tres juegos, ayudando a impulsar la racha de cuatro victorias consecutivas de Las Vegas. Mixon no ha superado las 100 yardas desde la Semana 12 contra Pittsburgh y solo promedia 3.3 yardas por acarreo desde ese partido.

Uno de los tres juegos de 100 yardas de Mixon se produjo en la victoria sobre los Raiders a principios de esta temporada, así que no espere que Cincinnati evite alimentar a su caballo de batalla. Las Vegas terminó en el puesto 19 en general contra la carrera, cediendo 114.3 yardas por juego, aunque los números fueron mejores fuera de casa. Por otro lado, los Bengals fueron quintos en defensa terrestre (102.5 ypg) y limitaron a Jacobs a solo 37 yardas en nueve acarreos (4.1 ypc) en el primer encuentro. Es más importante para Jacobs encontrar algo de éxito temprano, ya que Carr no tiene tantas opciones para lanzar más allá del receptor abierto Hunter Renfrow y el ala cerrada Darren Waller en comparación con Burrow. Jacobs está lidiando con algunas costillas lesionadas, pero jugó con ellas el domingo pasado y realizó su mejor actuación de la temporada, por lo que no deberían impedir que esté allí el sábado.

3.- ¿Importa el impulso?

Las Vegas entra en una racha de cuatro victorias consecutivas y probablemente todavía esté experimentando la emoción de la victoria en tiempo extra del domingo pasado para llegar a la postemporada. Los Raiders tienen que lidiar con una semana corta y una posible decepción emocional, pero también podrían ser más agudos que Cincinnati, que descansó a la mayoría de sus estrellas la semana pasada. ¿Importará el tiempo libre para Burrow, Mixon y compañía.? Queda por verse, pero el margen de error es aún menor una vez que llegas a los playoffs, por lo que es de esperar que los Bengals puedan entrar en ritmo temprano. Antes de quedarse fuera la semana pasada, se puede decir que Burrow ha sido el quarterback más caliente de toda la liga, lanzando para casi 1,000 yardas y ocho touchdowns en sus últimos dos juegos. Chase ha sido su objetivo principal, pero Las Vegas también tendrá que enfrentarse a sus compañeros receptores Tee Higgins y Tyler Boyd. Los Raiders hicieron un buen trabajo contra Burrow en el primer encuentro, ya que lanzó para solo 148 yardas y un touchdown (a Chase) mientras lo capturaba tres veces, pero ha estado jugando en un nivel diferente durante las últimas semanas. Entonces, ¿el resto beneficiará a Burrow y los Bengals o entrará en juego el óxido?

Cincinnati Bengals vs Las Vegas Raiders en VIVO

Me preocupa modestamente que los Raiders gastaron tanto para llegar aquí que no les quedará tanto el sábado. Es difícil vencer dos veces a un equipo, o al menos eso dice el cliché. Creo que ambos escuadrones salen golpeando temprano, pero me gusta que los Bengals sigan haciéndolo más tarde en el juego. Burrow ha estado fantástico últimamente, y creo que él y Chase se conectarán para al menos un touchdown largo. Será la diferencia cuando Cincinnati obtenga su primera victoria en la postemporada en 31 años.

Predicción: Bengals 27, Raiders 20

