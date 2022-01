Liga MX Torneo Clausura 2022

Cruz Azul no convenció, pero logró una valiosa victoria 1-0 sobre los Bravos de Juárez en la jornada 2 del Torneo Clausura 2022 en el Azteca.

El partido arrancó de gran manera para Cruz Azul ya que apenas a los 5 minutos tomaron ventaja con anotación de Charly Rodríguez, pero tras eso no hubo mucho más que contar, la Máquina Cementera controlaba las acciones a un ritmo semi-lento ante un Juárez que no lograba asentarse bien en la cancha, así concluía el primer lapso. Para el segundo tiempo Juárez buscaba ir al frente con algunas oportunidades peligrosas, Cruz Azul poco a poco se replegaba atrás sobrellevando las acciones, al 81 Fabián Castillo sacó disparo peligroso, dos minutos después Otero estuvo cerca de liquidar por la Máquina, los Bravos apretaron en los últimos minutos, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Cruz Azul arribó a 6 puntos como co-líder, mientras Juárez se quedó con 3 unidades. En actividad de la jornada 3 de la Liga MX, los Bravos visitarán al Atlético San Luis el jueves, dos días después la Máquina Cementera visitará a Monterrey. Cruz Azul 1-0 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Juárez 1-0 Jornada 2 Torneo Clausura 2022

Etiquetas: Charly Rodríguez