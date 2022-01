Maravilla Martínez vs Macaulay McGowan EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Gran función tendremos este jueves 27 de enero con el regreso a la actividad de Sergio “Maravilla” Martínez buscando un nuevo triunfo demostrando que todavía puede ofrecer algo en el boxeo tras su brillante carrera, tendrá como rival a Macaulay McGowan que sabe que está es una gran oportunidad que no querrá desaprovechar en el Wizink Center.

Hora y Canal Maravilla Martínez vs Macaulay McGowan

Sede: Wizink Center, Madrid, España

Hora: 8:00 pm de España. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Star+ en Latinoamérica.

Maravilla Martínez vs Macaulay McGowan en VIVO

Siempre hay un ángulo oculto en el regreso a la acción de un luchador después de un retiro. Un objetivo difícil de alcanzar que sigue sin alcanzarse, la oportunidad de levantar un último título o el siempre tranquilizador cheque de pago final.

Sergio Martínez asegura que ya pasó todo eso.

“Honestamente, no tengo ningún tema pendiente”, dice Martínez, de 46 años, en una entrevista telefónica desde Madrid después de un largo día de entrenamiento para su pelea de este sábado 27 de enero contra Macaulay McGowan. “Encontré un equilibrio interior entre ser un luchador veterano, casi un dinosaurio, y un boxeador que aún es capaz de lograr algo grande. No diré que para mí es lo mismo pelear en Madrid que en Las Vegas. Pero afortunadamente no miro atrás. Lo que hice en Argentina en 2013 es un récord histórico. Lo que hice en Las Vegas también fue glorioso y épico. Y sinceramente, lo que me queda por hacer es seguir trabajando tan duro como siempre, con toda la pasión que pueda poner en esto”.

Ha pasado mucha agua debajo del puente desde la pelea “histórica” de Martínez en Argentina, donde derrotó a Martin Murray frente a una puerta récord en vivo en un estadio de fútbol, ​​o su dramática victoria “gloriosa y épica” sobre Julio César Chávez Jr. en Sin City en 2012 en lo que se convirtió en su victoria característica. El final anticlimático de la parte principal de su carrera, en la que se abrió camino cojeando hasta una derrota devastadora ante Miguel Cotto en 2014 en el Madison Square Garden de Nueva York, nos dio la certeza de que sus lesiones eran lo suficientemente graves como para considerarse afortunado de ser capaz de alejarse (literalmente, solo) del boxeo con una salud relativamente buena. Pero después de trabajar tan duro para recuperar su fuerza y ​​descubrir que algunos de los viejos dolores habían desaparecido, la tentación de regresar fue demasiado para Martínez.

“Creamos un equipo tan compacto y positivo”, dijo, mencionando a su nuevo entrenador Agustín “Tinín” Rodríguez, su entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento David Navarro, y sus médicos Antonio Hernández y Jaime Bermejo. “Estamos trabajando muy duro para evitar los mismos errores que cometí antes. El desafío es grande y el trabajo es duro, pero lo estamos planeando tan bien que hoy mis viejas lesiones quedaron atrás. Lo estoy poniendo todo junto para tratar de conseguir esa oportunidad de título mundial, y quiero llegar allí con una oportunidad realista y clara”.

Las chances a las que se refiere Martínez (54-3-2, 30 nocauts) se limitan a una lista de nombres que cada día se hace más inalcanzable.

“Desde que me embarqué en mi regreso, mi objetivo ha sido enfrentar a (el campeón de peso mediano de la AMB, Ryota) Murata. Pero la verdad es que sé que puede ser otra persona. Podría ser Chris Eubank Jr., o tal vez incluso Gennadiy Golovkin. Honestamente, me motiva mucho saber que puedo enfrentar a alguien como Golovkin y correr un riesgo tan alto. El hecho de que pueda ganarme esa oportunidad a mi edad motiva más. Sé que mi vida estaría en peligro en una pelea como esa, pero me motiva a entrenar aún más duro”.

Con Murata y Golovkin ya listos para enfrentarse en Japón una vez que se levanten las restricciones actuales de COVID19 en ese país, Martínez pretende sacar provecho de su posición actual en el ranking de esa organización (No. 3 en 160) para atraer al ganador y darle una defensa del título. Pero primero tendrá que superar al inglés McGowan (14-2-1, 3 KOs).

Seguimos con el plan de encontrar oponentes en diferentes niveles para ir subiendo poco a poco, pero se está poniendo muy difícil”, dijo Martínez, ante la evidente falta de experiencia que presumiblemente traerá McGowan a la mesa. “Aquí en España es duro y caro producir eventos de boxeo. Los opositores piden monederos que a veces no podemos permitirnos como empresa. Intentamos conseguir mejores oponentes pero es difícil pagar lo que quieren. Con la falta de patrocinadores y apoyo de los medios aquí en España, es muy difícil traer mejores oponentes.

“Pero tengo que compensar eso. Si mis oponentes no mejoran, yo lo hago. Y tengo que adaptarme a las circunstancias. Tengo que hacer el ajuste para pelear cada vez mejor sin importar el desafío que mis oponentes traen al ring”, dijo Martínez, quien promueve sus propias carteleras y promociona a otros peleadores españoles a través de su equipo promocional MaravillaBox, actualmente asociado con Richard Schaefer. Probellum.

Aún así, Martínez espera que su enemigo más joven traiga lo suficiente a la mesa para permitirle brillar lo suficiente como para obtener esa escurridiza oportunidad final por el título que anhela.

“De McGowan espero lo mejor. Espero que venga a ganar. Lo que necesito es un oponente que venga a ganar, que tenga hambre de gloria, que me persiga con inteligencia y fuerza también, con una estrategia en el ring que ofrecer. Esto es lo que me ayudará a convertirme en un mejor luchador. Elegí a McGowan porque aceptó la pelea entre las 20 personas que contactamos. Quiero que me obligue a trabajar duro y poner mis mejores armas a trabajar. Tengo mucho respeto a él.

Maravilla Martínez vs Macaulay McGowan EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Last modified: enero 26, 2022

Etiquetas: Macaulay McGowan