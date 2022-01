Chile vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Eliminatorias CONMEBOL 2022

Gran partido nos espera este jueves 27 de enero siguiendo con la fecha 15 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022, cuando Chile busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea, pero recibirán a Argentina que saldrá decidido a llevarse el botín completo de su visita al Estadio Zorros del Desierto.

Como llegan las selecciones

La selección de Chile ha tenido una eliminatoria irregular, cuando parecían venir a más volvieron a perder y complicarse, así que el de este jueves es un duelo vital para ellos. Después de 14 choques suman 4 victorias, 4 empates y han perdido en 6 compromisos.

La Roja viene de un durísimo golpe en la jornada pasada, el 16 de noviembre, cuando cayeron en casa 0-2 a manos de Ecuador. En diciembre tuvieron un par de amistosos empatando 2-2 ante México y venciendo 1-0 a El Salvador.

Por su parte, Argentina ha tenido un gran desempeño teniendo ya el boleto al Mundial tras mantenerse invictos en 13 duelos con 8 triunfos y 5 empates, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

La Albiceleste viene de un agridulce empate en la jornada pasada, el 16 de noviembre, cuando recibieron a Brasil en un choque realmente cerrado donde ambos se vieron conformes con el 0-0.

Tanto Chile como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo ahora que nos acercamos al cierre de las eliminatorias; en la tabla general encontramos a La Roja en la sexta posición con 16 puntos, mientras la Albiceleste es sublíder con 29 unidades.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el 14 de junio en la jornada inaugural de la Copa América 2021 en Brasil. En aquel choque Leo Messi puso al frente a la Albiceleste, pero Eduardo Vargas firmó el empate a uno final. Dos semanas antes habían jugado por eliminatorias en Buenos Aires con otro empate 1-1.

Hora y Canal Chile vs Argentina

El juego entre Chile vs Argentina se estará disputando en punto de las 9:15 pm de Santiago y Buenos Aires; en Estados Unidos iniciará a las 4:15 pm del Pacífico y 7:15 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:15 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:15 pm

Bolivia y Venezuela: 8:15 pm

Paraguay, Uruguay y Brasil: 9:15 pm

La transmisión del partido Argentina vs Chile en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de TNT Sports en Chile, así como por TyC Sports y TV Pública en Argentina; en México y Centroamérica será por SKY Sports, mientras en Estados Unidos por fuboTV. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas selecciones y por la página de la CONMEBOL que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chile vs Argentina en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por la victoria sabiendo que estamos ya en la recta final de la competencia. En los pronósticos La Roja es ligera favorita al estar en casa y ser la que se “juega la vida”, además de que la Albiceleste no podrá contar con Leo Messi que no fue convocado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chile vs Argentina.

Chile vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Eliminatorias CONMEBOL 2022

