Maravilla Martínez Jhon Terán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Una obsesión impulsa a Sergio «Maravilla» Martínez a sus 48 años de edad en este momento: una nueva oportunidad por el título para convertirse en campeón de peso mediano contra viento y marea una vez más. Y no se detendrá ante nada para conseguirlo.

Y este martes 21 de marzo, su insólito viaje al cosmos del boxeo puede recibir un impulso inesperado cuando despegue en la misma plataforma de lanzamiento en la que muchos de sus compatriotas comenzaron sus carreras.

Sede: Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm de México. 9:00 pm de Argentina.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Tan loco como parece, Martínez (56-3-2, 31 nocauts) nunca peleó en el estadio Luna Park de Buenos Aires, el lugar de más de 90 años que fue sinónimo de boxeo de alto nivel en el hemisferio sur durante la mayor parte de el siglo 20. Pero tendrá su oportunidad, cuando se enfrente al colombiano Jhon Teherán (18-2, 15 KOs) en un combate a 10 asaltos como parte de una cartelera en honor a uno de los boxeadores que hizo el estadio famoso.

“Felicidad”, resumió Martínez, cuando le preguntaron sobre sus sentimientos en esta cita soñada. “Felicidad absoluta. Súper feliz por la oportunidad de pelear en el Luna Park, ser parte del mito, de un templo del boxeo, el escenario del boxeo por excelencia en la historia argentina. Me llena de alegría. Y también sé que es producto de un buen trabajo que estoy haciendo ahora. Y llega en el momento justo, cuando me encuentro más sabio y experimentado, con mi inteligencia a toda velocidad, con mi cuerpo obedeciendo cada orden que le doy. Y esto me hace sentir que me lo merezco. Estoy tomando esto como una recompensa a mi carrera. Así es como lo veo. No veo un mejor momento para mí, pasado o futuro, para tener esta pelea en el Luna Park”.

La cartelera tiene muchas características inusuales. Para empezar, no se venderán boletos en este evento de alfombra roja «solo por invitación» que también servirá como estreno de «Ringo», una serie de televisión sobre la vida y la tragedia del difunto contendiente de peso pesado Oscar Bonavena. Con el respaldo de la franquicia local de Disney, es una gran producción que será fuertemente promocionada hasta el punto de tener su propia cartelera para el estreno, y con un ex campeón mundial en la parte superior del cartel, nada menos. El primer episodio del programa se mostrará en las pantallas del estadio sobre el centro del ring antes de la primera campana de esta cartelera de seis peleas.

La oferta tomó por sorpresa a Martínez, promotor por derecho propio, según él.

“No estaba entrenando para ninguna pelea, estaba tratando de armar una cartelera como promotor antes de fines de marzo, y recibí la llamada de ESPN y tuve la oportunidad y dije que sí, de inmediato. La oportunidad es realmente buena para ser cabeza de cartel. Ya estaba trabajando en algo y ya les estaba diciendo a todos que mi próxima pelea sería en Argentina, así que esto fue perfecto”.

La oferta en sí también provino de una fuente poco probable. El compañero ex peleador convertido en promotor Marcos “Chino” Maidana estará al frente de todo este evento, por lo que es la primera vez que ambos trabajan juntos.

Sin embargo, el enfoque de Martínez permanece en otra parte, especialmente ahora que Gennady Golovkin ha renunciado a sus dos cinturones y el japonés Ryota Murata se ha retirado oficialmente, lo que le abre muchas posibilidades.

“Es un gran momento para mí. Mi entusiasmo y mi ánimo están intactos. Sé que si hay una oportunidad por el título mundial, creo que podría ser cuestión de tiempo”, dijo Martínez, quien afirma que sabrá en cinco o seis semanas si habrá una eliminación o una oportunidad por el título para él en la AMB en el infame multiverso de múltiples cinturones. “Soy el No. 2 en el ranking de la AMB y sé que tendré una oportunidad. Estoy trabajando en eso, y estoy trabajando para mantenerme en forma y ser digno de este ranking”.

En el desconocido Teherán, Martínez probablemente encontrará una prueba apropiada para esta etapa de su carrera. Las únicas derrotas de Teherán han sido en Argentina, y sus peleas en su Colombia natal han sido contra una oposición indescriptible. Martínez espera que el brillante historial de Teherán valide de alguna manera su posición actual en el ranking de la AMB.

“Sé que mi oponente es más joven que yo, como casi todos los demás peleadores en este planeta (risas). Sé que tiene 15 KO y tiene un golpe respetable. Tendré que hacer mi trabajo de la mejor manera posible para ganar de manera convincente y clara. Eso es lo que necesito, es mi desafío. Quiero ganar sin dudas y demostrar que si soy el número 2 del mundo no puedo sentirme en peligro ante un rival como Jhon Teherán. Así es como lo veo”.

Después de terminar su carrera debido a los muchos problemas de salud que lo acosaron en sus últimas peleas, Martínez siente que se ha recuperado lo suficiente como para encontrarse en una posición perfecta para hacer una última y gloriosa carrera hacia la cima de la montaña.

