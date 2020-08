Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs José Miguel Fandiño EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Seis años después de su retiro, Sergio “Maravilla” Martínez (51-3-2) volverá al boxeo para enfrentarse al español José Miguel Fandiño (15-6) el viernes 21 de agosto en El Malecón de Torrelavega.

Sede: El Malecon, Torrelavega, España

Hora: 9:00 pm en España. 2:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Space en Latinoamérica. TNT Sports en Argentina.

Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs José Miguel Fandiño en VIVO

Maravilla Martínez, boxeador de 45 años, ha estado fuera del ring desde que fue noqueado por Miguel Cotto en junio de 2014.

Hay muchos críticos que piden que Martínez se aleje del ring en lugar de montar un regreso.

Sin embargo, Maravilla no está prestando atención a lo que dicen los demás al respecto.

“Somos adictos a la aprobación de los demás y eso es un error elemental. El primer paso para ser feliz es que no podemos ser adictos a la aprobación de los demás. Hoy me gusta tener el visto bueno de mí mismo y, cuando no me aprueban desde fuera, digo ‘lo siento muchachos’, dijo Martínez a Boxeadores.

“No veo a Fandiño tan alejado de mí en edad. Si tiene poder o no, es algo que me pone tenso y me gusta, porque me gusta el desafío. Creo que todo lo que hago, lo hago porque es un desafío fantástico… Fandiño es un veterano, tiene 36 años. Pero soy un abuelo, un dinosaurio del boxeo.

“El promedio de vida es cada vez más largo y el promedio de vida de un boxeador también. Los boxeadores llevan tanto tiempo escuchando lo mismo … que a los 30 y tantos años un atleta tiene que retirarse. Claro, en los años 70 ese podría haber sido el caso. Hoy tengo un rendimiento físico, técnico y mental muy superior al que tenía a los 35 años. No he estado en un ring en seis años, pero mi cuerpo y mi mente están funcionando de una manera espectacular “.

Así que esta todo listo para un gran combate donde el Maravilla Martínez buscará demostrar que se mantiene en forma pensando en duelos más grandes post-pandemía, mientras que Fandiño sabe que está ante la oportunidad de su vida de mostrarse al mundo.

