Béisbol

Se abren las emociones de la jornada 3 de la Serie del Caribe 2022 este domingo 30 de enero cuando México busque tomar un respiro tras su mal arranque, saben que no hay margen de error cuando se midan a Colombia que llega con la motivación a tope listos para llevarse el triunfo en el Quisqueya.

Hora y Canal Colombia vs México

Sede: Estadio Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia y Panamá. 10:00 am de República Dominicana.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Colombia vs México en VIVO

La novena de Colombia ha sido la gran revelación de esta competencia dado que ha ganado los 2 partidos que ha disputado, por lo que de quedarse con el triunfo este domingo estarían sellando su clasificación a la fase final, algo que no han logrado nunca.

Los Caimanes de Barranquilla vienen de un gran triunfo el día de ayer cuando se midieron a Panamá en un choque muy cerrado, pero en el que terminaron ganando 6-5.

Por su parte, México ha sido la gran decepción de la competencia sufriendo derrota en los dos primeros compromisos, pero saben que todavía están a tiempo de recomponer el camino y para ello es vital ganar este domingo.

Los Charros de Jalisco vienen de una dura derrota el día de ayer cuando se midieron a Venezuela siendo totalmente dominados a la ofensiva para caer 5-0.

Tanto Colombia como México saben de la importancia de este juego ya que estamos por entrar a la zona de definición y es momento de apretar el paso; los Caimanes saben que el triunfo les da la clasificación, mientras los Charros quedarían virtualmente eliminados con la derrota. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Colombia vs México.

Colombia vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie del Caribe 2022

Last modified: enero 29, 2022

Etiquetas: Canal Colombia vs México