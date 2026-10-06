Colombia vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Cierre de año a puro ritmo sudamericano para despedir esta larga Fecha FIFA! La Selección Colombia choca en Nueva Jersey ante Perú en un duelo estelar donde ambos entrenadores buscan conclusiones definitivas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras cierran esta concentración con el firme objetivo de llevarse la victoria de cara a noviembre donde estarán cerrando el año.

El equipo de Néstor Lorenzo llega buscando sacudirse los malos resultados recientes tras igualar ante México y caer con Paraguay, dándole la oportunidad a figuras emergentes.

Por su parte, la escuadra peruana de Mano Menezes desembarca urgida de firmeza defensiva tras tropezar ante Canadá también sin haber podido ganar en esta Fecha FIFA.

Colombia tomará la iniciativa imponiendo la potencia y pegada de Gustavo Puerta en el mediocampo para habilitar las diagonales de Jhon Arias y Kevin Viveros.

Perú responderá intentando pausar el juego con la jerarquía de Yoshimar Yotún para buscar a Jairo Vélez en el frente de ataque.

La superioridad en el despliegue físico y la calidad de los revulsivos del conjunto tricolor terminarán rompiendo la resistencia peruana en la segunda parte. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Colombia 2-0 sobre Perú. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 6, 2026