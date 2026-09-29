México vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Segunda prueba de fuego en territorio estadounidense para afianzar el renacer futbolístico de la Selección Mexicana! México y Perú se enfrentan en Nueva Jersey en un duelo donde el Tricolor buscará conseguir la primera victoria de este nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez.

Ninguna de las dos selecciones consiguió ganar en su primer compromiso amistoso, por lo que ambas llegan con la necesidad de cerrar esta larga Fecha FIFA con una actuación convincente. Para México, además, será una nueva oportunidad de mostrar avances y darle continuidad a un proceso que comienza a tomar forma.

México busca su primera victoria con Rafael Márquez

El Tricolor llega a este compromiso con sensaciones encontradas después de igualar frente a Colombia en su primer partido de esta Fecha FIFA.

El empate dejó como gran protagonista a Gilberto Mora, quien consiguió marcar un gol histórico y volvió a demostrar que la nueva generación mexicana cuenta con futbolistas capaces de asumir responsabilidades en escenarios importantes.

Ahora, México tendrá nuevas incorporaciones provenientes de la Liga MX, lo que permitirá a Rafael Márquez reestructurar su once y presentar un equipo con mayor profundidad para afrontar el duelo ante Perú.

Uno de los movimientos importantes estará en la zona de contención, donde Álvaro Fidalgo aportará músculo y capacidad para recuperar el balón. A su lado, Obed Vargas tendrá la misión de aportar visión y conectar el mediocampo con los hombres de ataque.

Por las bandas, la electricidad del Piojo Alvarado será una de las principales armas para generar desequilibrio y abastecer a Santiago Giménez, quien buscará aprovechar las oportunidades dentro del área.

Perú llega con urgencia de mejorar

La selección peruana afronta este segundo compromiso amistoso con la obligación de corregir rápidamente los errores mostrados en su presentación.

Perú sufrió una derrota ante Estados Unidos en un partido en el que recibió cuatro goles, dejando expuestas importantes dificultades en su estructura defensiva. Ahora, el combinado sudamericano tendrá que reorganizarse si quiere competir ante una selección mexicana que contará con varias alternativas ofensivas.

La prioridad será cerrar espacios y evitar que México pueda encontrar demasiada libertad entre líneas. Perú podría apostar por un bloque compacto en campo propio, intentando reducir las zonas de influencia de los mediocampistas mexicanos.

Cuando consiga recuperar la pelota, la intención será atacar rápidamente los espacios y buscar a sus delanteros. Gianluca Lapadula aparece como la principal referencia ofensiva para liderar esas transiciones.

El desafío será mayúsculo, especialmente porque cualquier pérdida en salida puede dejar al conjunto peruano expuesto ante la velocidad de los atacantes mexicanos.

Las claves del México vs Perú

México tendrá que asumir la iniciativa y buscar controlar la posesión desde los primeros minutos. El objetivo será mover a la defensa peruana y generar espacios para que sus hombres ofensivos puedan aparecer cerca del área.

La presencia de Fidalgo puede darle mayor equilibrio al equipo, mientras Obed Vargas tendrá la responsabilidad de acelerar la circulación cuando aparezcan espacios.

El Piojo Alvarado también tendrá un papel importante. Su velocidad y capacidad para atacar desde los costados pueden convertirse en una herramienta decisiva frente a un Perú que probablemente acumulará jugadores cerca de su propia área.

Del lado peruano, el contragolpe será una de las principales alternativas. La selección sudamericana necesitará resistir la presión mexicana y salir rápidamente cuando recupere el balón para encontrar a Lapadula.

Santiago Giménez, la referencia ofensiva del Tricolor

Uno de los principales focos estará en Santiago Giménez.

El delantero mexicano tendrá la responsabilidad de convertir en goles el trabajo generado por sus compañeros. La movilidad de Alvarado y la visión de Obed Vargas pueden ayudarlo a recibir balones en posiciones más favorables.

México buscará atacar de diferentes maneras para evitar que Perú pueda defenderse con comodidad. Los centros, las combinaciones por las bandas y los pases entre líneas serán recursos importantes para romper el bloque sudamericano.

Además, el mayor fondo de armario del conjunto mexicano podría convertirse en un factor determinante durante la segunda mitad.

México apuesta por una nueva generación

Más allá del resultado, este encuentro representa otra oportunidad para observar el crecimiento de una generación que comienza a ganar protagonismo con la selección mexicana.

El gol de Gilberto Mora ante Colombia fue una muestra de ese proceso y ahora el equipo tendrá que demostrar que puede mantener la intensidad y la concentración durante los 90 minutos.

Rafael Márquez contará además con jugadores de la Liga MX que aportarán nuevas variantes y competencia interna, aumentando las opciones para modificar el partido desde el banquillo.

Perú intentará llevar el duelo a un escenario más cerrado, pero México buscará aprovechar su mayor profundidad para acelerar en el tramo final.

Pronóstico México vs Perú

El encuentro presenta a un México con la necesidad de conseguir su primera victoria de este nuevo proyecto, mientras Perú llega después de recibir cuatro goles y con la obligación de mejorar considerablemente su funcionamiento defensivo.

El Tricolor tiene argumentos para controlar el partido mediante Fidalgo y Obed Vargas, además de la velocidad del Piojo Alvarado y la capacidad de definición de Santiago Giménez.

Perú buscará protegerse en campo propio y apostar por el contragolpe con Lapadula, pero mantener el orden durante todo el partido será uno de sus principales desafíos.

La profundidad de la plantilla mexicana y el buen momento de sus jóvenes figuras pueden terminar marcando diferencias.

🔮 Nuestro pronóstico: México 2-0 Perú

Pronosticamos una clara victoria de México por 2-0 sobre Perú, en un partido donde el Tricolor podría encontrar los espacios necesarios para imponerse especialmente durante la segunda mitad.

Perú tendrá momentos de resistencia y buscará aprovechar las transiciones, pero la mayor profundidad de México, sus nuevas incorporaciones y el momento dulce de sus jóvenes figuras terminarán desequilibrando la balanza.

El Tricolor buscará cerrar la Fecha FIFA con una victoria que refuerce el nuevo proyecto de Rafael Márquez, mientras Perú intentará corregir sus problemas defensivos y recuperar sensaciones después de la goleada sufrida ante Estados Unidos.

Last modified: septiembre 29, 2026