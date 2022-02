Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de la cuarta ronda de la FA Cup 2021-2022 este sábado 5 de febrero con un gran partido donde el Manchester City buscará imponer su jerarquía y su calidad para firmar su boleto a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir a un Fulham que saldrá por la gran campanada en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Fulham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Manchester City vs Fulham en VIVO

El cuadro del Manchester City esta teniendo una gran temporada en la Premier League donde marchan como líderes en solitario, aunque en su último duelo, hace un par de semanas, no pudieron pasar del empate 1-1 en su visita al Southampton.

Los Ciudadanos no tuvieron demasiadas complicaciones en la tercera ronda de la Copa, el pasado 7 de enero, cuando lograron doblegar 1-4 al Swindon Town con goles de Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan y Cole Palmer.

Por su parte, el Fulham milita en la Championship donde marcha como líder luchando por el ascenso, aunque en su último duelo la semana pasada igualaron 1-1 ante el Blackpool.

Los Cottagers tuvieron un duelo muy cerrado en la tercera ronda de la Copa, el pasado 8 de enero, cuando visitaron al Bristol City en un duelo que tuvo que irse hasta los tiempos extra quedándose con el triunfo con solitaria anotación de Harry Wilson.

Tanto el Manchester City como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado. Los Citizens son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero los Cottagers van por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Fulham.

