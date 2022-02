Keith Thurman vs Mario Barrios en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Las mejores peleas son aquellas en las que se encuentran dos luchadores con una combinación convincente de estilos, ambos con preguntas por responder. Ese es el tipo de pelea que veremos este sábado 5 de febrero cuando Keith Thurman y Mario Barrios se enfrenten en un gran choque de peso welter.

Hora y Canal Keith Thurman vs Mario Barrios

Sede: Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:0 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México y Centroamérica. 00:00 am de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: FOX PPV en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Keith Thurman vs Mario Barrios en VIVO

Thurman (29-1, 22 KO) se había establecido como uno de los nombres principales en una división de las 147 libras cargada de talento, al obtener el campeonato de la AMB antes de agregar el cinturón del CMB a su colección cuando venció a Danny García en un combate de unificación en marzo de 2017. La victoria sobre García se produjo una pelea después de una victoria masiva sobre Shawn Porter, lo que convirtió a Thurman en un verdadero peso welter de élite.

Eso fue hace casi cinco años.

Desde la pelea con García, Thurman solo se ha subido al ring dos veces. Primero fue una cirugía de hombro en mayo de 2017. Luego, una fecha planificada para enero de 2018 nunca se cumplió y una fecha de mayo de 2018 se vino abajo cuando Thurman sufrió un «hematoma profundo» en la mano. Thurman finalmente regresó al cuadrilátero en enero de 2019, peleando una especie de puesta a punto contra Josesito López, ya que hablar de un enfrentamiento con el campeón de la FIB Errol Spence Jr. estaba en el futuro de Thurman.

Si bien la pelea de Spence no salió bien, Thurman consiguió la pelea más importante de su carrera. Thurman se enfrentó al legendario Manny Pacquiao en un enfrentamiento de julio de 2019 en el que la leyenda filipina logró la victoria por decisión dividida.

Teniendo en cuenta la primera derrota de su carrera y más problemas físicos persistentes, Thurman no ha estado en una pelea profesional desde la derrota ante Pacquiao y tiene que responder las preguntas sobre múltiples pausas prolongados, oxidación del ring y si todavía tiene en él para ser un peleador élite en una de las divisiones más profundas del deporte.

Barrios (26-1, 17 KO) está agregando profundidad a la división, pasando del peso welter junior. Al igual que Thurman, Barrios viene de la primera derrota de su carrera profesional, una guerra de junio de 2021 con Gervonta Davis en la que Barrios fue noqueado al final del round 11. La derrota le costó a Barrios su título secundario de la AMB en las 140 libras.

Barrios es siete años más joven que Thurman y tres pulgadas más alto, pero tiene un cuerpo delgado, lo que lo convierte en un peso welter menos natural que su oponente a pesar de la ventaja en altura y alcance.

Entonces, donde la pregunta para Thurman es si el tiempo y el óxido lo han sacado de la élite del peso welter, la pregunta para Barrios es si es un peso welter.

Barrios mostró todo su corazón en la pelea con Davis. Dio ataques a Davis en los primeros episodios, usando efectivamente su alcance contra Davis, mucho más bajo, y acumulando algunos rounds tempranos. Davis finalmente resolvió el rompecabezas y su gran poder cambió la pelea, derribando repetidamente a Barrios, aunque Barrios nunca dejó de levantarse y luchar hasta que el árbitro detuvo la pelea.

Las agallas mostradas por Barrios en la pelea de Davis y la voluntad de ir golpe por golpe con uno de los mejores pegadores de poder del deporte pueden haber significado que una derrota ante Davis fuera más valiosa que una victoria en casi cualquier otra pelea que Barrios podría haber tomado. ese momento. Y eso es probablemente lo que lo llevó aquí como el lado B de una cartelera de pay-per-view contra un ex campeón que regresa.

Predicción Thurman vs Barrios

Hay tantos ángulos diferentes en juego en esta pelea que es difícil concentrarse realmente en un claro favorito. Si este Thurman fuera el pico de hace cinco años, sería fácil decir que vence a Barrios en una pelea divertida que no llega a la mitad del camino. Pero este no es el pico de Thurman y la última vez que salió de un largo descanso, mostró todo el óxido contra Josesito López, un peleador elegido por las mismas razones por las que Barrios está siendo elegido aquí. Barrios es más joven y tiene una gran ventaja de alcance, pero no es necesariamente el «hombre más grande» independientemente de los medibles y viene de una pelea en la que fue derribado repetidamente por un peleador que venía del peso ligero y Thurman tiene un poder significativo para un peso welter Es decir, Thurman tiene un poder significativo para un peso welter si su historial de lesiones en el codo no ha reducido su capacidad para golpear realmente tan fuerte como antes. Lo único que sobresale es que Barrios traerá la pelea por cada segundo que esté en el ring. Tiene buena velocidad de manos, lanzará golpes en grupos y lanzará combinaciones, todo con un tanque de gasolina que respalda su capacidad para seguir haciéndolo hasta que termine la pelea. Esa parece una receta realmente mala para un peleador con solo dos peleas en casi 60 meses. Barrios ha tenido 10 peleas desde el comienzo de 2017. Thurman ha tenido tres. Todos los ingredientes están ahí para la sorpresa, incluso si se puede decir que Thurman debería ganar.

Pick: Mario Barrios vía UD

Last modified: febrero 4, 2022

Etiquetas: Keith Thurman