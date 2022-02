Monterrey vs Al-Jazira EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial de Clubes 2022

Copas Internacionales

Partido con un sabor muy amargo tendremos este miércoles 9 de febrero con el choque por el quinto lugar del Mundial de Clubes 2022, donde el Monterrey buscará despedirse con una victoria tras su fracaso de hace unos días, tendrá que medirse al Al-Jazira que, con el apoyo de su afición, intentará sorprender en el Al-Nahyan.

Hora y Canal Monterrey vs Al-Jazira

Sede: Estadio Al-Nahyan, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unido

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Monterrey vs Al-Jazira en VIVO

El cuadro del Monterrey llegaba con mucha ilusión a esta competencia intentando, al menos, meterse a las semifinales, traía un plantel poderoso, sin embargo vienen de un durísimo golpe del que intentarán recuperarse este miércoles.

Los Rayados vienen de firmar un gran fracaso el pasado sábado cuando se midieron al Al-Ahly en la segunda ronda de la competencia siendo superados 1-0 y con ello quedando eliminados de la pelea por el título.

Por su parte, el Al Jazira es el club anfitrión y ha cumplido hasta ahora en la competencia, pero en este último choque intentarán sorprender con el apoyo de su afición.

La Araña viene de un duro golpe en la ronda pasada cuando se midieron al Al-Hilal en un choque donde Abodulay Diaby los puso al frente, pero los terminaron goleando 6-1.

Tanto el Monterrey como el Al-Jazira saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita despedirse con la quinta posición, que para los Rayados sabría a realmente poco, mientras que para la Araña sería un buen logro y una buena despedida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Al-Jazira.

