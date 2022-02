Chelsea vs Al Hilal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2022

Copas Internacionales

Gran partido nos espera este miércoles 9 de febrero con la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2021 donde el Chelsea hará su debut con la misión de imponer su jerarquía y quedarse con el boleto a la final, pero no deberá confiarse de un Al Hilal que saldrá sin mucho que perder con la misión de dar la campanada en el Mohammed Bin Zayed.

Hora y Canal Chelsea vs Al Hilal

Sede: Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Chelsea vs Al Hilal en VIVO

El cuadro del Chelsea es el gran favorito para llevarse el título de este Mundialito, llega como el campeón de la Champions League con un plantel muy superior al resto, sin embargo saben que lo peor que pueden hacer es caer en excesos de confianza, deben ir partido a partido.

Los Bues están teniendo una temporada algo irregular en la Premier League donde marchan terceros, mientras que su último duelo fue el pasado sábado sufriendo para vencer 2-1 al Plymouth Argyle en la FA Cup.

Por su parte, el Al Hilal es el campeón de Asia y ha cumplido con el objetivo de llegar a estas semifinales, ahora nadie les quita la ilusión de dar la campanada ante un rival contra el que tienen todo por ganar y nada que perder.

Al-Za’eem no tuvo complicaciones en la segunda ronda de la competencia, el pasado domingo, cuando remontaron para aplastar 6-1 al Al-Jazira con anotaciones de Odion Ighalo, Matheus Pereira, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Moussa Marega y André Carrillo.

Tanto el Chelsea como el Al Hilal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y meterse a la gran final, pero la realidad es que los Blues son amplios favoritos para ganar y hacerlo de manera clara, sería una gran sorpresa si El Líder se queda con el triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Al Hilal.

Chelsea vs Al Hilal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial de Clubes 2022

Last modified: febrero 8, 2022

Etiquetas: Canal Chelsea vs Al Hilal