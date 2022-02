Atalanta vs Fiorentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2021-2022

Serie A

Se abren las emociones de este jueves 10 de febrero siguiendo con los cuartos de final de la Copa de Italia 2021-2022 con un gran partido donde el Atalanta buscará aprovechar su condición de local para sumar la victoria y la clasificación, pero tendrán que recibir a una Fiorentina que saldrá decidida a dar la sorpresa en el Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Fiorentina

Sede: Estadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Fiorentina en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una buena temporada en la Serie A luchando por un boleto a la próxima Champions, pero ha venido a menos con 3 partidos sin ganar y el pasado domingo cayeron en casa 1-2 ante el Cagliari.

La Dea no tuvo demasiadas complicaciones en los octavos de final de la Copa, el pasado 12 de enero, cuando doblegaron 2-0 al Venezia con goles de Luis Muriel y Joakim Maehle.

Por su parte, la Fiorentina esta teniendo un torneo irregular en la Serie A donde marchan octavos. Vienen de una dura derrota el pasado sábado cayeron en casa 0-3 ante la Lazio.

La Viola fue una de las sorpresas en los octavos de final de la Copa ya que, como visitantes, vencieron 2-5 al Napoli en tiempos extra tras igualar 2-2 en 90 minutos.

Tanto el Atalanta como la Fiorentina saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la misión de ganar y avanzar, sin margen de error ya que todo se define este jueves. En los pronósticos La Dea es favorita al estar en casa, pero la Viola tiene todo para competir e ir por otra sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Fiorentina.

