Santos de Guápiles vs New York City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Gran partido nos espera este martes 15 de febrero en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2022, cuando Santos de Guápiles busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a un New York City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Nacional de San José.

Hora y Canal Santos de Guápiles vs New York City

Sede: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Hora: 7:00 pm de Costa Rica. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica. TUDN en Estados Unidos.

Santos de Guápiles vs New York City en VIVO

El cuadro del Santos de Guápiles ha tenido un arranque de temporada complicado en la Liga de Costa Rica ya que en 4 duelos apenas suman una victoria, un empate y han caído derrotados en un par de ocasiones. El pasado sábado recibieron al Pérez Zeledón siendo superados 0-1.

Los Guapileños tuvieron una actuación irregular en la pasada Liga CONCACAF 2021 donde terminaron eliminados en cuartos de final, pero eso les bastó para clasificar a esa Concachampions.

Por su parte, el New York City FC está fuera de temporada en la MLS, sin embargo ha tenido algunos amistosos destacando la victoria 4-1 ante el Querétaro el miércoles de la semana pasada, antes había vencido al Inter Plaza y a Cancún.

NYCFC llega como el campeón de la MLS Cup 2021 y será uno de los favoritos a pelear por el título.

Tanto Santos de Guápiles como el New York City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce muy cerrada. Los Norteamericanos son favoritos para clasificar, por lo que para los Ticos es vital el tomar ventaja en casa si sueñan con avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Santos de Guápiles vs New York City.

