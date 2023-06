Concachampions 2023

El León aprovechó su condición de local logrando vencer 2-1 al LAFC en la ida de la gran Final de la CONCACAF Champions League 2023 en el Nou Camp.

El partido arrancó con dominio del León que tardó apenas 7 minutos en abrir el marcador en un tiro de esquina que William Tesillo mandó al fondo, tras eso poco a poco el juego cayó en un «bache», no había oportunidades en las áreas más que algunos disparos sin demasiado peligro, LAFC no se senteía cómodo, al 30 Elías Hernańdez sacaba remate al poste quedándose cerca del 2-0, parecía que al descanso no había más, pero un polémico penal al 45+2 por una mano de Ryan Hollingshead que Ángel Mena mandó al fondo para el 2-0 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo LAFC intentaba responder con remates de Opoku al 51 y de Carlos Vela un minuto después, pero poco a poco el León recuperaba el control, al 57 tuvieron el 3-0, pero Ángel Mena falló de manera increíble frente el arco, 4 minutos después Elías Hernández mandó un centro que Mena cabeceó apenas por arriba, los Esmeraldas siguieron dominando, al 90+2 parecían anotar el 3-0 con remate de cabeza, pero fue anulado de manera polémica, parecía que no había más, pero al 90+6 Denis Bouanga apareció para «cerrar» la pinza y descontar por Los Ángeles.

Asi, el León dio un paso rumbo al título, pero el próximo domingo tendrá que viajar a los Estados Unidos para visitar al LAFC que saldrá con todo por la remontada en casa. León 2-1 LAFC.

[Video] Resultado, Resumen y Goles León vs LAFC 2-1 Final CONCACAF Champions League 2023

Last modified: junio 1, 2023

Etiquetas: Ángel Mena