Amir Khan vs Kell Brook EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Después de años de pelear en los medios, Amir Khan (34-5, 21 KOs) y Kell Brook (39-3, 27 KOs) finalmente están listos para encontrarse en el ring y resolver sus diferencias. Las estrellas del boxeo británico se enfrentarán en un choque de peso pactado de 149 libras a 12 rounds el sábado 19 de febrero en el Manchester Arena en Manchester, Inglaterra.

Para muchos fanáticos, esta pelea llega demasiado tarde. Ambos boxeadores tienen 35 años y varios años lejos de poseer títulos mundiales.

Un encuentro entre los dos en, digamos, 2015 o 2016 habría sido uno de los combates más importantes del calendario. Aquí, en 2022, es un duelo amargo que al menos les dará a los fanáticos algo que señalar cuando debatan quién fue el mejor boxeador.

Hora: sábado 19 de febrero a la 10 a.m. PT / 1 p. m. ET en Estados Unidos. 12:00 pm en México. (Pelea estelar 4 horas después aproximadamente)

Sede: Manchester Arena en Manchester, Inglaterra

TV: ESPN+ (EE. UU.), Sky Sports Box Office (Reino Unido).

Es difícil obtener una lectura de lo que veremos de Khan y Brook el sábado. Ninguno de los peleadores ha ganado un gran combate en años, y ambos tienen la edad suficiente para ver cómo sus talentos se deterioran rápidamente.

Brook fue un peleador poderoso con gran sincronización en su mejor momento, con el título mundial de peso welter de la FIB y venciendo a Shawn Porter. Khan, mientras tanto, se basó en la velocidad de la mano para sacar lo mejor de sus oponentes. Fue campeón unificado de peso welter junior a principios de la década de 2010, pero no logró replicar ese éxito después de ascender al peso welter.

La velocidad es a menudo lo primero que se pierde, por lo que quizás Khan sea un poco perdedor al enfrentarse a este. No ayuda que Khan no haya peleado desde septiembre de 2019, venciendo al poco conocido Billy Dib por nocaut técnico en el cuarto asalto en Arabia Saudita.

Es bastante tiempo para estar fuera de acción. Su última pelea importante fue una derrota ante Terence «Bud» Crawford. Se las arregló para llegar al sexto round contra el campeón de peso welter antes de que el árbitro terminará la acción.

En preparación para su próxima pelea, Khan recurrió a Crawford en busca de ayuda, entrenando con el campeón en la ciudad natal de este último, Omaha, Nebraska.

«Me presionaron mucho todos los días y he hecho algunos rounds con Crawford como sparring, y puedo ver cuánto he avanzado. Me ha apoyado mucho en el campamento, dice que irá a Inglaterra para apoyarme, somos como una gran familia en el campo de entrenamiento», dijo Khan.

Resulta que el oponente más reciente de Brook también fue Crawford, lo que lo convierte en un punto de referencia útil. Se enfrentó al estadounidense en noviembre de 2020, pero no duró tanto como Khan. Hizo una actuación sólida durante tres episodios, pero finalmente fue detenido en el cuarto por una gran mano derecha y una andanada de golpes que lo llevaron a un nocaut técnico.

Brook peleó otra vez en 2020, anotando un nocaut en el séptimo asalto contra Mark DeLuca a principios de año. El poder aún puede estar ahí para el nativo de Sheffield, y confía en que puede evocar otro KO contra Khan.

«No saldré y seré estúpido buscando el nocaut», dijo Brook, según James Dielhenn de Sky Sports. «Pero si estoy al 100 por ciento, que es lo que estoy, entonces llegará el golpe. Creo que sucederá en algún momento de la pelea».

Brook probablemente esté en lo cierto aquí con su predicción de KO. La pelea eventualmente puede reducirse a quién tiene la barbilla más débil. Brook ha sido noqueado por sus tres mayores oponentes: Crawford, Errol Spence Jr. y Gennady Golovkin. Las dos últimas peleas le provocaron fracturas en la órbita.

En cuanto a Khan, se sabe que tiene una barbilla sospechosa y ha sufrido nocauts famosos a manos de Danny García y Canelo Álvarez. También sufrió una caída en el primer round contra Crawford. Tendrá que tener mucho cuidado con el poder de Brook, incluso si está disminuyendo. El mismo problema representa Brook. Si Khan puede usar su velocidad para acumular combinaciones, puede que le resulte difícil generar su propia ofensiva.

Esta pelea se siente como un completo fracaso, pero el trabajo de Khan con Crawford podría darle una ventaja mental sobre Brook. Busque una acción sólida de ida y vuelta entre los dos rivales en los roundns intermedios antes de que Khan obtenga una victoria tardía.

Predicción: Khan por KO después del octavo round

