Ligue 1

El Nantes dio la sorpresa al vencer de manera clara 3-1 al PSG en la jornada 25 de la Ligue 1 2021-2022 de Francia.

El partido arrancó de gran manera para el Nantes ya que apenas a los 4 minutos Randal Kolo puso el 1-0, pero eso no fue todo, ya que al 16 Quentin Merlin aparecía para el 2-0, el PSG no podía reaccionar a pesar de tener a Mbappé, Leo Messi y Neymar en la cancha, parecía que al descanso no había más, pero al 45+6 un penal le permitió a Ludovic Blas anotar el 3-0. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Neymar apareció con el descuento, eso mandó al PSG con todo al ataque y la gran oportunidad llegó al 59 con un penal a su favor, pero Ney falló el cobro y eso golpeó al París, así concluyó el duelo.

Con esta victoria el Nantes arribó a 38 puntos en el quinto lugar, mientras PSG quedó líder con 59 unidades. El París recibirá al Saint-Étienne el próximo sábado en la Ligue 1. Nantes 3-1 PSG.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Nantes vs PSG 3-1 Ligue 1 2021-22

Last modified: febrero 19, 2022

Etiquetas: Leo Messi