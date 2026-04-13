Liverpool vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Anfield se prepara para un milagro o una eliminación! Este martes, el Liverpool recibe al PSG en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los de Arne Slot tienen una misión casi imposible: remontar un 2-0 ante el actual monarca de Europa, sin embargo sabemos que en la Champions nada está escrito hasta que se dé el pitazo final.

El Liverpool viene de recuperar la sonrisa al vencer al Fulham el sábado, y saben que si hay un estadio en el mundo donde las remontadas imposibles ocurren, es este.

¿Será esta la última noche europea de Mohamed Salah con la camiseta roja? El egipcio quiere despedirse por la puerta grande.

Del otro lado, el PSG de Luis Enrique llega como un auténtico rodillo. No jugaron el fin de semana para preparar este duelo y vienen con una racha de cinco victorias consecutivas.

Con el marcador a su favor y un Kvaratskhelia encendido, los parisinos buscan silenciar Anfield tal como lo hicieron el año pasado. El premio es enorme: una semifinal ante el Real Madrid o el Bayern Múnich.

¿Podrá el Liverpool lograr la hazaña o el campeón sentenciará la serie?

Nuestro pronóstico: Anfield empujará, pero la frescura y calidad del PSG se impondrán. Gana el París 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 13, 2026