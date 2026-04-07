PSG vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡La Champions League se enciende en París! Este miércoles, el Parque de los Príncipes recibe un duelo de potencias: PSG contra Liverpool y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto el París como los Reds saben que es vital el tomar ventaja en esta ida en una serie que realmente luce cerrada.

El equipo parisino llega en un momento sencillamente espectacular; líderes absolutos en Francia y tras haberle pasado por encima al Chelsea con un global de 8-2 en la ronda anterior. Con un Ousmane Dembélé encendido tras su doblete el viernes, el PSG quiere sentenciar la serie desde la ida.

Para el París, ganar la Champions ya no es un sueño, es la meta real de esta temporada donde lucen más sólidos que nunca.

Enfrente está un Liverpool herido. Los de Anfield están viviendo una temporada difícil, fuera de la pelea por la Premier y recién eliminados de la FA Cup tras ser goleados por el City. Sin embargo, nunca se debe subestimar el ADN europeo de los Reds; ya demostraron ante el Galatasaray que, cuando se ven contra las cuerdas, sacan la garra.

¿Podrá el Liverpool silenciar París o el PSG confirmará que es el máximo favorito al título?

Nuestro pronóstico: El momento del París es superior y la localía pesará. Gana el PSG 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 7, 2026