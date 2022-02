Dinamo Zagreb vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Abrimos las emociones de este jueves 24 de febrero en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League 2021-2022, cuando el Dinamo Zagreb busque aprovechar su condición de local intentando firmar una espectacular remontada, pero la realidad es que tendrá que recibir a un Sevilla qué parte como favorito listo para finiquitar la obra en la cancha del Maksimir.

Hora y Canal Dinamo Zagreb vs Sevilla

Sede: Estadio Maksimir, Zagreb, Croacia

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Galavision en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Dinamo Zagreb vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Dinamo Zagreb está teniendo una temporada espectacular en la Liga de Croacia donde marcha como lideres en solitario con un partido pendiente. El pasado domingo recibieron a Lokomotiva sin poder pasar del empate 0-0, aunque totalmente concentrados en el duelo de vuelta de esta serie.

Por su parte, el Sevilla también está teniendo una gran temporada en la Liga de España donde marcha segundos peleando palmo a palmo por el liderato, sin embargo el domingo visitaron al Espanyol y a pesar de que Rafa Mir los puso el frente al minuto 36 tuvieron que conformarse con el empate 1-1.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En aquel choque Ivan Rakitic puse el frente al Sevilla los 13 minutos desde el punto penal, sin embargo al 41 Mislav Orsic logró el empate para el Dinamo Zagreb, parecía que si nos íbamos al descanso, pero al 44 Lucas Ocampos anotó el 2.1 y en tiempo de reposición Anthony Marcial se estrenó con la playera nervionense poniendo el 3-1 que los tiene cerca de firmar el boleto a la siguiente ronda

Tanto el Dinamo Zagreb como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren pelear por el ansiado boleto a la siguiente ronda, pero la realidad es que los nervionenses son amplios favoritos al llegar con ventaja, los croatas tendrán que hacer una auténtica proeza si quieren avanzar a la siguiente ronda de esta Europa League. Al concluir el partido de esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y resultado final. Dinamo Zagreb vs Sevilla.

