Lazio vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 24 de febrero con la vuelta de los 16avos de final de la Europa League 2021-2022, cuando la Lazio intente aprovechar su condición de local para remontar a un Porto que llega motivado listo para quedarse con el pase a la siguiente ronda en su visita al Olímpico de Roma.

Hora y Canal Lazio vs Porto

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia y 5:45 pm de Portugal. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados unidos.

Lazio vs Porto en VIVO

El cuadro de la Lazio está teniendo una temporada buena en la Serie A donde marchan en el sexto puesto. El pasado domingo visitaron al Udinese en un duelo en el que tuvieron que reponerse de un gol a los 5 minutos para igualar 1-1 con anotación de Felipe Anderson.

Por su parte, el Porto está dominando totalmente la Primeira Liga de Portugal dónde es líder en solitario. Llegan de un nuevo triunfo el domingo pasado cuando visitaron al Moreirense logrando vencerlos con solitaria anotación de Francisco Evanilson de Lima.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el estadio Do Dragao de Portugal. En aquel choque Mattia Zaccagni puso al frente a la Lazio apenas a los 23 minutos, sin embargo los Dragones se encontraron la remontada con doblete de Toni Martínez para quedarse con el triunfo y con ello dar un paso rumbo la siguiente ronda, aunque saben que la serie se mantiene cerrada.

Tanto la Lazio como el Porto saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de avanzar a la siguiente ronda sería un fracaso al quedar eliminado para cualquiera en los pronósticos los dragones son ligeros favoritos al llegar con ventaja pero solo es un gol y las águilas saben que en casa tienen todo para aspirar a remontar. El partido de los esperamos con el mejor resumen así como la repetición de los goles y resultados final. Lazio vs Porto.

Lazio vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Last modified: febrero 23, 2022

Etiquetas: Canal Lazio vs Porto