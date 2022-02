Champions League 2021-2022

Foto: @SC_ESPN

El Atlético de Madrid no pudo aprovechar su condición de local teniendo que conformarse con un empate 1-1 ante el Manchester United en la ida de los Octavos de final de la Champions League 2021-2022.

El partido no pudo arrancar de mejor para el Atlético de Madrid ya que apenas a los 6 minutos Renan Lodi mandó un centro que Joao Félix mandó al fondo de cabeza para el 1-0, Héctor Herrera se veía sólido en media cancha, al 15 Bruno Fernandes intentaba con disparo de media distancia, había mucha intensidad pero no mucha claridad, al 33 HH mandó un cambio de juego perfecto que Lodi no pudo definir, al 33 Cristiano Ronaldo apareció con disparo cruzado que pasó por un lado, la más clara del Manchester United llegó al 45 cuando Vrsaljko reventó el poste tras un remate que se desvió en Lodi, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el ritmo se mantenía, el Atlético de Madrid se veía mejor al ataque, aunque la posesión era más del Manchester United, los minutos pasaban sin claridad en las áreas, hasta que al 79 Bruno Fernandes sirvió a Anthony Elanga que no perdonó con disparo cruzado para el 1-1, tras eso los Colchoneros apretaron, pero el gol del triunfo no llegó.

Con este empate el Atlético de Madrid y el Manchester United definirán todo el próximo 15 de marzo en Old Trafford. Los Colchoneros recibirán al Celta en LaLiga, mientras los Red Devils recibirán al Watford en la Premier League, ambos el sábado. Atlético de Madrid 1-1 Manchester United.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético de Madrid vs Manchester United 1-1 Champions League 2021-2022

Last modified: febrero 23, 2022

Etiquetas: Anthony Elanga