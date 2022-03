Juventus vs Spezia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este domingo 6 de marzo en la jornada 28 de la Serie A 2021-2022, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los consolide en zona de Champions, pero recibirán a un Spezia que saldrá decidido a dar la campanada en Turín.

Hora y Canal Juventus vs Spezia

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Spezia en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña algo irregular, pero es un hecho que ha venido con un paso ascendente notable. En la jornada pasada vencieron 2-3 al Empoli con doblete de Dusan Vlahovic, eso los dejó con 14 triunfos, 8 empates y 5 partidos perdidos.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Copa de Italia donde visitaron a la Fiorentina logrando un valioso triunfo 0-1 gracias a un autogol de último minuto.

Por su parte, el Spezia está teniendo una temporada complicando peleando en la zona baja de la tabla, pero fuera del descenso que es su principal objetivo, aunque saben que no pueden aflojar. Después de 27 fechas suman 7 triunfos, 5 empates y 15 descalabros.

Los Aguiluchos vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a la Roma en un duelo en el que sufrieron la expulsión de Kelvin Amian al 45, aun así parecía salvarían el 0-0, hasta que un penal al 90+9 los dejó con las manos vacías.

Tanto la Juventus como el Spezia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen sus objetivos y un triunfo los acercaría a ello; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora como cuarto con 50 puntos y es el amplio favorito ante unos Aguiluchos que marchan en el lugar 16 con 26 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Spezia.

