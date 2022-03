Concachampions 2022

El New York City FC aprovechó su condición de local venciendo 3-1 al Comunicaciones en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022.

El New York fue el encargado de abrir el marcador cuando al 29 Valentín Castellanos puso el 1-0, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo Manuel Gamboa empató por Comunicaciones al 60, pero apenas 5 minutos después Maxi Morález ponía el 2-1 y al 71 Santiago Rodríguez sellaba el triunfo del NYC por un claro 3-1.

Así, el New York dio un paso rumbo a las semifinales, pero el próximo martes tendrá que visitar Guatemala donde el Comunicaciones saldrá decidido a firmar la remontada, aunque no será nada fácil. New York 3-1 Comunicaciones.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles New York vs Comunicaciones 3-1 Concachampions 2022

