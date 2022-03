New England vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Concachampions 2022

Seguimos con las emociones de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022 este miércoles 9 de marzo con un gran duelo donde el New England Revolution hará su debut en la competencia con la misión de pegar aprovechando su condición de local, pero tendrán que recibir a los Pumas que saldrán decididos a salir con vida del Gillette Stadium.

Hora y Canal New England vs Pumas

Sede: Gillette Stadium, New England, Boston, Estados Unidos

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México.

Canal: Fox Sports en México. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Centroamérica.

New England vs Pumas en VIVO

El cuadro del New England ha empezado la temporada de la MLS con el pie derecho sumando una victoria y un empate. El pasado sábado recibieron al FC Dallas logrando superarlos con solitaria anotación de Carles Gil.

El Revolution no tuvo actividad en la ronda pasada de la competencia donde se debían medir al AS Cavaly, pero por problemas de visado de su rival ya no se pudo jugar la serie logrando su boleto directo.

Por su parte, los Pumas están teniendo un buen torneo en la Liga MX, sin embargo este fin de semana no tuvieron actividad por los problemas de violencia que se suscitaron.

La UNAM se vio sólido en la ronda de octavos de final de esta Concachampions donde se midieron al Saprissa igualando 2-2 en Costa Rica, mientras que en casa ganaron 4-1 para un global de 6-3 destacando a Juan Dinenno que anotó 3 goles.

Tanto New England como los Pumas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta serie que luce muy cerrada, ambos tienen la misión de avanzar. En los pronósticos el Revolution es ligero favorito, pero la UNAM intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. New England vs Pumas.

Last modified: marzo 8, 2022

