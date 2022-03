Everton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de este domingo 13 de marzo en la jornada 29 de la Premier League 2021-2022, cuando el Everton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a unos Wolves que saldrán decididos a seguir luchando por competencias europeas, en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Wolves

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Everton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido una campaña muy complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla ya que en 25 duelos suman apenas 6 victorias, 4 empates y han perdido en 15 choques, aunque con 3 juegos pendientes.

Los Toffees vienen de un duro descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo superados 5-0.

Por su parte, los Wolves han tenido una gran temporada que los mantiene con esperanza de competencias europeas, sin embargo saben que no pueden aflojar y menos ante estos rivales. Ellos cosechan 13 triunfos, 4 empates y 11 partidos perdidos.

Los Lobos vienen de un gran triunfo en duelo pendiente que disputaron a media semana logrando golear 4-0 al Watford con anotaciones de Raúl Jiménez, Daniel Podence y Rúben Neves, así como un autogol.

Tanto el Everton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Toffees en la posición 17 con 22 puntos, mientras los Lobos son octavos con 43 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Wolves.

Everton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2021-22

Last modified: marzo 12, 2022

Etiquetas: Canal Everton vs Wolves