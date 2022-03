Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 12 de marzo con el Clásico Nacional por la jornada 10 del Torneo Clausura 2022, cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en zona de repechaje, pero tendrán que recibir a un América que llega urgido de quedarse con el botín completo de su visita al Estadio Akron.

Como llegan los equipos

El cuadro de las Chivas ha tenido una campaña irregular y saben que en casa deben hacerse fuertes si no quieren empezar a sufrir la presión sobre Marcelo Leaño. Después de 9 jornadas han sumado 3 victorias, par de empates y han perdido en 4 choques.

El Guadalajara viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Santos logrando doblegarlos con solitaria anotación de JJ Macías.

Por su parte, el América está viviendo momentos críticos y realmente no se ve por donde puedan levantarse con un funcionamiento muy pobre. En 9 fechas suman un triunfo, 3 empates y 5 descalabros.

Las Águilas, ya con DT interino, vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Monterrey en un duelo en el que Álvaro Fidalgo los puso al frente, pero los terminaron remontando para un 2-1 final.

Tanto las Chivas como el América saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza pensando en el último tercio del rol regular donde le objetivo será meterse, al menos, al repechaje; en la tabla general encontramos a Guadalajara en la novena posición con 11 puntos, mientras las Águilas son últimas con 6 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 25 de septiembre en la jornada 10 de la campaña pasada en el Azteca. En aquel choque las Águilas dominaron, sin embargo fueron incapaces de anotar firmar un 0-0 final.

Hora y Canal Chivas vs América

El juego entre Chivas vs América se estará disputando en punto de las 9:00 pm de Guadalajara y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido América vs Chivas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chivas vs América en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad, pero que no llegan en su mejor momento, por lo que saldrán urgidos de recuperar su mejor fútbol. En los pronósticos Guadalajara es favorito al estar en casa y llegar en mejor forma que unas Águilas que no levantan. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs América.

Chivas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Clausura 2022

Last modified: marzo 11, 2022

Etiquetas: América