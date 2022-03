Concachampions 2022

El Comunicaciones dio una gran exhibición al vencer 4-2 al New York City FC en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2022, pero no les alcanzó.

Valentín Castellanos abrió el marcador al 31 para New York, pero Andrés Lezcano ponía el empate. Para el segundo tiempo Talles Magno al 53 parecía liquidar con el 1-2 del New York, sin embargo Comunicaciones no bajó los brazos, al 69 Nicolás Samayoa puso el empate, al 72 Lynner García puso el 3-2 y al 88 José Manuel Contreras firmaba el 4-2, los Cremas se fueron con todo, pero el gol de la clasificación no llegó.

Así, el New York avanzó a las semifinales con un 5-5 global gracias al «gol de visitante», mientras Comunicaciones se va con la cabeza en alto. Comunicaciones 4-2 New York.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Comunicaciones vs New York 4-2 Concachampions 2022

