Cruz Azul vs Comunicaciones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2026

Fútbol Mexicano

El actual campeón de la Liga MX regresa este sábado a jugar en su estadio más legendario y nostálgico, pero lo hace en plena reconstrucción, sin un solo refuerzo y con la urgencia de corregir los errores rumbo al arranque de campaña. Se enciende la pretemporada celeste! Este sábado el histórico Estadio 10 de Diciembre abre sus puertas para el Cruz Azul contra Comunicaciones de Guatemala. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros están en plena pretemporada, por lo que el objetivo será seguir mejorando y afinando detalles.

La Máquina de Joel Huiqui transita días de ajustes. En su último ensayo frente al Atlético Morelia, mostraron un fútbol ofensivo espectacular al ponerse arriba por tres goles; sin embargo, al meter a los jóvenes, terminaron cediendo el empate, encendiendo algunas alarmas sobre la profundidad del plantel.

Enfrente está el histórico Comunicaciones. Los «Albos» guatemaltecos buscan competir al máximo nivel y revivir el recuerdo de 1969, cuando enfrentaron a los celestes por primera vez en la historia.

¡Pero ojo, que la exigencia para Huiqui es máxima de cara al debut de liga del 17 de julio ante San Luis! Sin incorporaciones oficiales hasta el momento y con la dolorosa baja por lesión de ligamento cruzado del juvenil Amaury Morales, el cuerpo técnico usará este partido como el laboratorio definitivo.

Veremos la presentación oficial del plantel y la oportunidad idónea para que los campeones demuestren que el hambre de bicampeonato sigue intacto ante las 17 mil almas que abarrotarán Hidalgo.

Por la inmensa carga emocional de regresar a sus raíces y la necesidad de regalarle una victoria a su gente en la presentación del equipo, los pronósticos colocan a Cruz Azul como favorito, proyectando un triunfo celeste de 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 10, 2026