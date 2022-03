Juventus vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2021-22

Serie A

Se abren las emociones de este domingo 20 de marzo en la jornada 30 de la Serie A 2021-2022, cuando la Juventus busque dejar atrás el trago amargo de media semana al recibir a un Salernitana que intentará dar la campanada en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Salernitana

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Salernitana en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una temporada irregular, pero han venido con paso ascendente. En la jornada pasada vencieron 1-3 a la Sampdoria para colocarse con 16 victorias, 8 empates y 5 descalabros, ligando 3 triunfos y 15 juegos sin derrota.

La Vecchia Signora, sin embargo, viene de un durísimo golpe a media semana en la Champions League siendo goleados en casa 0-3 por el Villarreal para quedar eliminados en octavos de final.

Por su parte, el Salernitana ha tenido un torneo complicado que los tiene hundidos en la tabla ya que en 27 duelos únicamente han podido sumar 3 triunfos, 7 empates y han perdido en 17 choques.

El Granata viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Sassuolo en un duelo que parecían perder 1-2, hasta que al 81 Milan Djuric puso el 2-2 final.

Tanto la Juventus como el Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la cuarta posición con 56 puntos, mientras que el Granata marcha en el último lugar con 16 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Salernitana.

Juventus vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2021-22

Last modified: marzo 19, 2022

Etiquetas: Canal Juventus vs Salernitana