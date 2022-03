Southampton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 20 de marzo en los cuartos de final de la FA Cup 2021-2022, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a un Manchester City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su dura visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Manchester City

Sede: St Mary’s Stadium, Britannia, Southampton, Reino Unido

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Southampton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña irregular en la Premier League donde marchan en media tabla, pero con 3 derrotas seguidas. El pasado domingo recibieron al Watford siendo superados 1-2.

Los Santos lograron su boleto a esta ronda de la Copa tras eliminar al West Ham con un claro 3-1 con anotaciones de Romain Perraud, James Ward-Prowse y Armando Broja.

Por su parte, el Manchester City es uno de los equipos más poderosos de Europa y lo están demostrando al ser líderes en la Premier League, pero el pasado lunes visitaron al Crystal Palace teniendo que conformarse con un amaro 0-0.

Los Citizens no tuvieron demasiadas complicaciones en la ronda pasada de la Copa donde visitaron al Peterborough United logrando superarlos 0-2 con goles de Riyad Mahrez y Jack Grealish.

Tanto el Southampton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar el ansiado boleto a la Final. En los pronósticos los Citizens son favoritos por su mayor jerarquía, pero los Saints están en casa y van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Manchester City.

Southampton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2021-2022

Last modified: marzo 19, 2022

Etiquetas: Canal Southampton vs Manchester City