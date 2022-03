App Liga MX Torneo Clausura 2022

Atlas alcanzó a rescatar un valioso empate 1-1 ante las Chivas en la jornada 11 del Torneo Clausura 2022 en el Jalisco.

El partido arrancó con unas Chivas tomando las riendas, aunque sin claridad, al 13 Julio Furch respondía con disparo por encima del arco, al 19 Julián Quiñones sacaba chilena desviada, Canelo Angulo sacaba bombazo peligroso al 21, al 30 llegó la polémica cuando se le anuló un gol a Julián Quiñones porque, supuestamente, el balón salió de la cancha, pero en las repeticiones se veía que no salió, aun así se mantuvo la decisión, al 41 Quiñones sacó disparo cruzado, justo cuando nos íbamos al descanso un conato de bronca le costó a Miguel Ponce la expulsión por tomar del cuello a un rival, Jairo Torres también se fue expulsado en el pleito, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo Chivas se veía mejor, Alexis Vega sacaba potente disparo de tiro libre a los 5 minutos, un minuto después otra vez Vega se quedaba cerca, Atlas no podía generar real peligro, al 66 JJ Macías sacó disparo que fue rechazado, pero el rebote le quedó al Piojo Alvarado que solamente empujó para el 1-1, tras eso no había mucho que contar, los Zorros no podía generar real peligro al ataque, parecía que Guadalajara tenía todo controlado, pero al 90 apareció Chalá con un centro preciso que Julián Quiñones mandó al fondo de cabeza para el 1-1 final, aunque por burlarse se fue expulsado.

Con este empate Atlas arribó a 19 puntos en la cuarta posición, mientras Chivas quedó noveno con 13 unidades. En actividad de la jornada 12 de la Liga MX, tras la pausa por la Fecha FIFA, los Zorros visitarán a Cruz Azul y el Guadalajara recibirá a Monterrey. Atlas 1-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Chivas 1-1 Torneo Clausura 2022

Last modified: marzo 20, 2022

