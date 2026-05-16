Chivas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La Gran Final de la Liga MX está a solo 90 minutos! Este sábado, el Estadio Akron será escenario de una auténtica guerra futbolística cuando Chivas y Cruz Azul disputen la vuelta de las semifinales del Clausura 2026. Tras el vibrante empate 2-2 en la ida, todo quedó completamente abierto y la tensión está al máximo rumbo a uno de los partidos más importantes del semestre.

El Guadalajara tiene la ventaja reglamentaria gracias a su mejor posición en la tabla general, mientras que Cruz Azul llega obligado a ganar en territorio rojiblanco si quiere meterse a la pelea por el campeonato.

Chivas quiere hacer valer la fortaleza del Akron

El equipo de Gabriel Milito salió vivo de una visita durísima al Estadio Azteca y ahora regresa a casa con el panorama a su favor. El empate global le da automáticamente el pase a la final al Rebaño por haber terminado mejor posicionado durante la fase regular.

Además, las estadísticas respaldan a los rojiblancos. Chivas acumula nueve partidos consecutivos sin perder en el Estadio Akron, convirtiendo Zapopan en una auténtica fortaleza en este Clausura 2026.

En el duelo de ida demostraron carácter para competir incluso en escenarios complicados. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda adelantaron al Guadalajara en momentos clave, aunque la ventaja terminó escapándose en la recta final.

Ahora, con su afición empujando desde las tribunas, el Rebaño buscará manejar la presión y aprovechar cualquier espacio que deje una Máquina obligada a ir al frente.

Cruz Azul llega obligado a ganar

Del otro lado aparece un Cruz Azul que ha mostrado mucha personalidad fuera de casa durante toda la temporada. El equipo de Joel Huiqui solamente ha perdido uno de sus últimos diez encuentros como visitante, una cifra que mantiene viva la esperanza cementera.

La Máquina reaccionó con carácter en la ida gracias a los goles de Charly Rodríguez y Christian Ebere, evitando llegar a Guadalajara con desventaja en la serie. Sin embargo, el panorama es claro: el empate no les sirve.

Cruz Azul necesita ganar sí o sí en el Akron para avanzar a la Gran Final, por lo que seguramente veremos una postura mucho más agresiva desde el arranque.

La gran incógnita será si los celestes logran mantener el equilibrio defensivo mientras buscan desesperadamente el gol que les dé el boleto al partido por el título.

Un antecedente reciente lleno de revancha

La rivalidad reciente entre ambos equipos añade todavía más tensión al encuentro. Cruz Azul eliminó a Chivas en la campaña pasada, una herida que el Guadalajara quiere cobrar frente a su gente.

Ese contexto convierte esta semifinal en mucho más que un simple partido por el pase a la final: también representa una oportunidad de revancha para el Rebaño y una prueba de carácter para la Máquina.

Pronóstico Chivas vs Cruz Azul

Todo apunta a un partido extremadamente cerrado, lleno de tensión, nervios y pocas oportunidades claras de gol. Chivas tiene la ventaja del reglamento y seguramente apostará por un encuentro inteligente, mientras que Cruz Azul tendrá que arriesgar conforme avance el reloj.

Nuestro pronóstico es un empate que le dará el boleto a la Gran Final al Guadalajara gracias a su mejor posición en la tabla general.

¿Cuándo y dónde ver Chivas vs Cruz Azul EN VIVO?

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Instancia: Semifinal Vuelta – Clausura 2026

Fecha: Sábado

Estadio: Akron

Hora: 7:07 pm

Last modified: mayo 16, 2026