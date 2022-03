Irlanda vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Marzo 2022

Amistosos

Se abren las emociones de este sábado 26 de marzo con un duelo amistoso aprovechando la Fecha FIFA, donde Irlanda intentará demostrar que mantienen un buen nivel a pesar de no ir a Qatar, recibirán a Bélgica que está iniciando su preparación y querrá hacerlo con triunfo en el Aviva Stadium.

Hora y Canal Irlanda vs Bélgica

Sede: Aviva Stadium, Dublín, Irlanda

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 11:00 am en México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Irlanda vs Bélgica en VIVO

La selección de Irlanda suele ser muy competitiva, sin embargo en esta ocasión no les alcanzó para llegar a Qatar tras quedar terceros del Grupo A en las eliminatorias, por debajo de Serbia y Portugal, por lo ya que empiezan a pensar en las próximas competencias.

Los Irlandeses tuvieron un buen cierre de eliminatorias en noviembre pasado al igualar 0-0 ante Portugal y golear 0-3 a Luxemburgo.

Por su parte, Bélgica se mantiene como una de las potencias mundiales en la actualidad y sueñan con algo histórico en Qatar, por lo que arrancan esta preparación con la misión de aprovecharla al máximo.

Los Diablos Rojos tuvieron una buena eliminatoria en el Grupo E quedando como líderes con 6 victorias y 2 empates, por arriba de Gales y República Checa. Su último duelo fue el 16 de noviembre igualando 1-1 ante los Galeses.

Tanto Irlanda como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza rumbo a lo que viene, aunque sus objetivos son muy distintos con los Diablos Rojos ya pensando en Qatar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Irlanda vs Bélgica.

Irlanda vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Marzo 2022

Last modified: marzo 25, 2022

Etiquetas: Bélgica