Inglaterra vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Marzo 2022

Abrimos las emociones de este sábado 26 de marzo siguiendo con la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2022, cuando Inglaterra inicie su última etapa de preparación y tendrá una buena prueba al medirse a Suiza que intentará aprovechar al máximo esta visita al mítico Wembley.

Hora y Canal Inglaterra vs Suiza

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am en México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Fox Sports en Estados Unidos.

Inglaterra vs Suiza en VIVO

La selección de Inglaterra arranca formalmente su preparación de cara al Mundial 2022 donde es considerado uno de los posibles «caballos negros», sin embargo saben que deben aprovechar cada amistoso para llegar a punto a la justa invernal.

Los Ingleses cumplieron con una gran eliminatoria siendo líderes del Grupo I con 8 victorias y 2 empates, por arriba de Polonia. Su último duelo fue el 15 de noviembre aplastando 0-10 a San Marino.

Por su parte, Suiza se ha ido consolidando poco a poco como una selección de cuidado y ya con el boleto a Qatar ahora inicia una etapa que será vital para sus aspiraciones intentando hacer historia en unos meses.

Los Suizos cumplieron con un gran eliminatoria siendo líderes del sector C dejando a Italia en la segunda posición. Firmaron su clasificación el 15 de noviembre goleando 4-0 a Bulgaria en la última jornada.

Tanto Inglaterra como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar en este duelo que será el primero de ambos en este camino a Qatar, saben que el triunfo es importante, pero lo primordial para los entrenadores será empezar a pensar ya en los jugadores que conformarán la lista final. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Suiza.

Last modified: marzo 25, 2022

