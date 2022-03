App Eliminatorias CONMEBOL 2022

Perú cumplió frente a su afición logrando vencer 2-0 a Paraguay en el cierre de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Perú ya que apenas a los 5 minutos Gianluca Lapadula ponía el 1-0, tras eso los Incas mantenían el control ante una Paraguay que no reaccionaba, tenía algunos ataques sin demasiado peligro y al 42 Yoshimar Yotún ponía el 2-0. Para el segundo tiempo Perú sobrellevaba las acciones ante un Paraguay que adelantaba lineas, buscaba el descuento, estuvieron cerca, pero no hubo más.

Con esta victoria Perú arribó a 24 puntos amarrando la quinta posición y el boleto al repechaje mundialista, mientras Paraguay se despidió en el octavo lugar con 16 unidades. Perú 2-0 Paraguay.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Perú vs Paraguay 2-0 Jornada 18 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Last modified: marzo 29, 2022

Etiquetas: Eliminatorias Sudamericanas