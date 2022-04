Tottenham vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este domingo 3 de abril en la jornada 31 de la Premier League 2021-2022, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en carrera por un boleto a la Champions, pero tendrán que recibir a un Newcastle que intentará alejarse de la zona de descenso en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Newcastle

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Tottenham vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una buena temporada con algunos altibajos que los mantiene peleando por un boleto a la próxima Champions, aunque sin margen de error. En 29 duelos cosechan 16 victorias, 3 empates y han perdido en 10 ocasiones.

Los Spurs, previo a la Fecha FIFA, lograron una gran victoria 3-1 sobre el West Ham con doblete de Heung-Min Son y un autogol.

Por su parte, el Newcastle ha tenido una temporada irregular peleando en la zona baja, intentando salvarse del descenso. Ellos cosechan 7 triunfos, 10 empates y han perdido en 12 ocasiones.

Las Urracas vienen de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Everton siendo superados 1-0 con gol al 90+9.

Tanto el Tottenham como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la quinta posición con 51 puntos, mientras que las Urracas están en el lugar 14 con 31 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Newcastle.

