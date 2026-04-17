Tottenham vs Brighton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League nos regala una historia de esas que parecen escritas por un guionista cruel! Este sábado, el Tottenham de Roberto De Zerbi recibe a su antiguo amor, el Brighton, en un partido que es una auténtica pesadilla para los londinenses y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Spurs están desesperados por ganar para salir de la zona de descenso, pero las Gaviotas saben que un triunfo este sábado los metería de lleno en la pelea por competencias europeas.

Los Spurs no ganan un solo partido de liga en lo que va del 2026 y, para colmo, acaban de perder a su capitán Cristian Romero por lo que resta de la temporada. ¡Están a dos puntos de la salvación y el tiempo se agota!

En la otra cara de la moneda están las Gaviotas. El Brighton es hoy por hoy el equipo más en forma de Inglaterra, sumando 15 de los últimos 18 puntos disputados. Vienen de ganar tres partidos seguidos fuera de casa manteniendo el arco en cero y buscan una victoria histórica en Londres para meterse de lleno en la pelea por la Europa League.

¿Podrá De Zerbi darle una alegría a su nueva afición contra el equipo que él mismo construyó, o el Brighton le dará el empujón final hacia el abismo?

Nuesgtro pronóstico: La inercia ganadora del Brighton y la fragilidad defensiva de los Spurs tras la baja de Romero serán la clave. Ganan las Gaviotas 2- 1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 17, 2026