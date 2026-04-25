Arsenal vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Es ahora o nunca para el Arsenal! Este sábado, los Gunners reciben al Newcastle con la obligación de lamerse las heridas y demostrar de qué están hechos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Arsenal está urgido de ganar si quiere seguir en la pelea por el título, mientras que las Urracas saben que de no ganar este sábado se olvidarían de competencias europeas.

Tras perder el liderato y caer 2-1 ante el Manchester City en la jornada pasada, los de Arteta se han quedado sin margen de error. Ya no dependen de sí mismos, pero para seguir soñando, los tres puntos se tienen que quedar en casa sí o sí.

En frente llega un Newcastle que ha tenido una campaña para el olvido. Ocupan el puesto 14 y vienen de una dura derrota ante el Bournemouth. Sin embargo, las ‘Urracas’ no tienen nada que perder y jugar sin presión los hace un visitante sumamente peligroso que podría darle la estocada final al Arsenal.

¿Podrá la artillería londinense recuperar la puntería o el Newcastle dará la sorpresa en el Emirates?

Nuestro pronóstico: Los Gunners sacarán la casta por puro orgullo. Gana el Arsenal 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 25, 2026