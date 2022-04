Brentford vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 10 de abril siguiendo con la jornada 32 de la Premier League 2021-2022, cuando el Brentford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un West Ham que llega obligado a llevarse el botín en su visita al Brentford Community Stadium.

Hora y Canal Brentford vs West Ham

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 Am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brentford vs West Ham en VIVO

El cuadro del Brentford ha tenido una campaña irregular peleando en la parte baja de la tabla, por lo que deben hacerse fuertes en casa si no quieren tener problemas rumbo a la recta final. Después de 31 duelos cosechan 9 triunfos, 6 empates y han caído derrotados en 16 juegos.

Las Abejas llegan con la motivación a tope tras su espectacular triunfo de la jornada pasada cuando, como visitantes, aplastaron 1-4 al Chelsea con doblete de Vitaly Janelt y anotaciones de Christian Eriksen y Yoane Wissa.

Por su parte, West Ham esta teniendo una buena temporada luchando por competencias europeas, pero saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada. En la jornada pasada doblegaron 2-1 al Everton para colocarse con 15 victorias, 6 empates y han caído derrotados en 10 choques.

Los Hammers tuvieron actividad a media semana con un empate agridulce en la ida de los cuartos de final de la Europa League donde recibieron al Lyon en un choque en el que Jarrod Bowen los puso al frente al 52, cuando jugaban con 10 por la expulsión de Aaron Cresswell al 45+3, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Tanto el Brentford como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a las Abejas en la quinceava posición con 33 puntos, mientras que los Hammers son sextos con 51 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen,a sí como la repetición de los goles y el resultado final. Brentford vs West Ham.

