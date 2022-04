Gran Premio Australia 2022 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

Llegamos ya a la tercera carrera de la temporada 2022 de la Formula 1 con el Gran Premio de Australia este domingo 10 de abril, que seguramente nos ofrecerá otra gran pelea entre Ferrari y Red Bull, mientras que Lewis Hamilton intentará mantener a Mercedes competitivo en el circuito de Albert Park.

Hora y Canal Gran Premio Australia 2022

Sede: Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia

Hora: 00:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT (sábado) / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio Australia 2022 en VIVO

El líder del campeonato mundial de F1, Leclerc, superó a Max Verstappen en la pole position en Australia con su última vuelta de la Q3, 1:17.868, para reclamar el primer puesto por 0.286 s por delante del piloto de Red Bull.

Leclerc fue convocado ante los comisarios por conducir demasiado lento en los boxes durante la Q1, la misma acusación impuesta a Yuki Tsunoda y Zhou Guanyu, pero posteriormente fue absuelto sin que se tomaran más medidas contra el monegasco.

El compañero de equipo de Verstappen, Sergio «Checo» Pérez, obtuvo el tercer lugar, mientras que el otro Ferrari de Carlos Sainz Jr sufrió un «desastre» en una sesión de Q3 y comenzará noveno. Sainz perdió su primera vuelta cronometrada debido a una bandera roja provocada por una caída de Fernando Alonso y luego se retrasó en el comienzo de su última carrera debido a un problema con el motor de arranque, lo que resultó en una preparación apresurada para su último esfuerzo.

McLaren volvió a estar en forma con Lando Norris ocupando el cuarto lugar en la clasificación por delante de los dos pilotos de Mercedes. Al comentar que el equipo no había progresado en su auto W13, Lewis Hamilton fue quinto y George Russell sexto, mientras que el favorito local Daniel Ricciardo se perdió tarde para caer al séptimo.

Después de que el accidente de Alonso en la curva 11, causado por un problema hidráulico, que creía que le costó la oportunidad de luchar por la pole, lo relegó al décimo lugar, Esteban Ocon lideró los esfuerzos de Alpine con un octavo lugar por delante de Sainz.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran carrera donde se espera otra batalla entre Leclerc y Verstappen por la victoria, mientras que Checo Pérez luchará por quedarse dentro del podio apoyando a Max en la búsqueda del triunfo. Aquí los esperamos con toda la información en directo.

Gran Premio Australia 2022 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: abril 9, 2022

Etiquetas: Charles Leclerc