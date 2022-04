Ryan García vs Emmanuel Tagoe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Cuando se trata del tan esperado regreso del invicto peso ligero Ryan García luego de un tumultuoso descanso de 14 meses, Emmanuel Tagoe ha dado algunos golpes en lo que respecta a hacerle saber al mundo que planea ser al aguafiestas este sábado 9 de abril.

Hora y Canal García vs Tagoe

Sede: Alamodome, San Antonio, Texas

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México.

Canal: DAZN

Ryan García vs Emmanuel Tagoe en VIVO

Tagoe (32-1, 15 KOs), un nativo de Ghana de 33 años, buscará hacerse un nombre en todo el deporte contra García (21-0, 18 KOs) cuando se enfrenten dentro del Alamodome en San Antonio por un evento principal establecido para un peso pactado de 139 libras.

«Creo que tengo las herramientas para noquear a Ryan el sábado. Esta pelea es una oportunidad para mostrarme», dijo Tagoe. «Vine aquí para noquear a Ryan García. Creo que es bueno, pero no es de mi tamaño. No puedo esperar al sábado. Se lo mostraré a todos».

García, de 23 años, deberá responder una serie de preguntas clave relacionadas con todo, desde la oxidación arriba del ring, la cirugía de muñeca, una batalla de salud mental bien documentada y un divorcio de telenovela con el entrenador Eddy Reynoso y el preciado alumno Canelo Álvarez. Con el veterano Joe Goossen ahora en su esquina, García se siente renovado y listo para soltar sus manos.

«El boxeo es parte de mí. He estado haciendo esto desde que tenía siete años y soy bueno en eso», dijo García. «Sé que todavía me queda mucho por dar al deporte. Me siento bastante seguro en el ring. No estoy recibiendo una paliza. Incluso en el combate, no siento que me golpeen con muchos golpes». Y, afortunadamente, estoy lo suficientemente sano como para seguir peleando a un alto nivel y darles a los fanáticos algunas peleas increíbles.

«Esta va a ser una pelea emocionante de mi parte. Puedes esperar sincronización y explosión. No busco lanzar a alguien por un par de rondas. Si consigo una buena, puedes esperar que voy a ser buscando sacar a alguien».

García, impulsado por sus seguidores masivos en las redes sociales, que incluyen casi 9 millones solo en Instagram, espera volver a encarrilarse con una victoria antes de reanudar su persecución de los nombres más importantes en el peso ligero, incluidos Gervonta «Tank» Davis y Devin Haney. Si bien nadie ha cuestionado nunca su capacidad física, Álvarez fue noticia el otoño pasado al criticar la ética de trabajo de García.

La pelea será la primera vez que García ingrese al ring desde la mayor victoria de su joven carrera en enero de 2021, cuando se levantó de la lona para terminar y finalmente retirar, al ex retador al título mundial Luke Campbell.

«Extraño todo sobre el boxeo: la competencia, el contacto, destruir a alguien», dijo García. «Me encanta pelear y ser mejor que la persona que tengo delante. Tagoe es un veterano, hará todo lo posible para mantenerme alejado de él, para sobrevivir. Su objetivo, creo, es no obtener noqueado

«Sé que él ha estado diciendo que enfrentarme será fácil. Pero puedo decir una cosa, mi trabajo es no hacerle la vida fácil en ese ring. Los fanáticos deberían estar listos para verme dar todo lo que tengo en esta pelea. Si él puede tomar un tiro, será una buena pelea. Si no puede, saldrá de allí muy rápido».

La cartelera también se completa con algunas peleas divertidas. Gabriel Rosado está de regreso en una pelea divertida cuando se enfrenta a Shane Mosley Jr. Rosado sorprendió a muchos con la sorpresa del año 2021 al noquear al contendiente en ascenso Bektemir Melikuziev con un gran nocaut. Eso le dio la oportunidad de enfrentarse a Jaime Munguia, pero se quedó corto en las tarjetas. Mosley Jr. también viene de una derrota en 2021 cuando dejó caer una decisión mayoritaria ante Jason Quigley. La derrota rompió una racha de cuatro victorias consecutivas.

Predicción García vs Tagoe

Si bien la revelación de Tagoe como oponente de regreso se sintió un poco decepcionante en ese momento debido a la falta de valor de su nombre, podría ser el emparejamiento de estilo perfecto que García necesita para reconstruir su confianza y silenciar a sus críticos debido al ataque directo de Tagoe. Por muy habilidoso que sea García en la ofensiva con su velocidad de manos y combinaciones ultrarrápidas, la legitimidad de su barbilla y sus instintos defensivos en un nivel de élite aún están en debate.

García también puede estar conectado como tal que nunca eliminará sus vulnerabilidades de la ecuación de cualquier pelea. Un pistolero de corazón con un nuevo entrenador agresivo detrás de él, la posibilidad de que García haga una declaración enfática contra el menos hábil Tagoe está muy en juego. De hecho, las amplias cuotas de apuesta parecen sugerir que es un candado.

El escenario que esto crea es que García podría terminar pasando esta prueba con gran éxito sin demostrar completamente que está mental y físicamente recuperado del año pasado.

Pick: García vía TKO5

Last modified: abril 9, 2022

Etiquetas: Emmanuel Tagoe