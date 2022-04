UFC 273: Aljamain Sterling vs Petr Yan EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Los rivales de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling y Petr Yan, se enfrentarán este sábado 9 de abril en UFC 273 dentro del VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida.

Mala sangre, una primera pelea controvertida, un choque de estilo serio: las peleas por el título rara vez tienen tantas capas de intriga. En particular, Sterling tiene mucho que demostrar. Puede protestar de otra manera, pero la primera pelea realmente no le estaba saliendo bien, y parecía increíblemente improbable que se llevara el cinturón… hasta que Yan lanzó el golpe ilegal más tonto en la memoria reciente. Desde entonces, Sterling ha estado fuera de juego por una lesión (y el título oficial), mientras que Yan realizó una exhibición impresionante frente a Cory Sandhagen. La presión está sobre “Funkmaster”, pero eso no significa que Yan tenga una tarea fácil por delante.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada campeón:

Aljamain Sterling

Récord: 20-3

Victorias Clave: Petr Yan (UFC 259), Corey Sandhagen (UFC 250), Pedro Munhoz (UFC 238), Jimmie Rivera (UFC en ESPN 1), Renan Barao (UFC 214), Cody Stamann (UFC 238)

Derrotas Clave: Marlon Moraes (UFC Fight Night 123), Raphael Assuncao (UFC en FOX 23), Bryan Caraway (UFC Fight Night 88)

Claves para la victoria: Sterling es un excelente luchador terrestre. Un peleador larguirucho que realmente se destaca en encadenar derribos y mantenerse unido a su oponente, es una amenaza de sumisión realmente peligrosa. Además, Sterling desarrolló un estilo único y efectivo de kickboxing de alto volumen.

Debo admitir que odiaba la estrategia de Sterling en la primera pelea de Yan. Contra un hombre con una defensa y compostura de clase mundial, Sterling optó por lanzar un montón de mierda contra la pared y ver qué pegaba. En general, sus golpes aterrizaron en la guardia de Yan y se estaba agotando en el proceso.

Ese tipo de prisa frenética es innecesaria y es poco probable que valga la pena. Sterling tiene que entrar un poco más mesurado en este sin sacrificar su variedad. En general, Sterling hizo un buen trabajo al atacar diferentes niveles, lo que significó que algunas patadas al cuerpo aterrizaron con fuerza. Mezclarlo es la única forma de atravesar una defensa cerrada como la de Yan, y un poco más de tacto al elegir con qué frecuencia atacar y qué golpes es probable que encuentren aperturas hará que un «Funkmaster» sea más efectivo.

La conclusión final aquí es que Sterling probablemente necesite algunos derribos para ganar esta pelea, y su lucha se cerró en gran medida en la primera pelea. Las fintas pueden ser la clave para cambiar eso, ya que Sterling no puede disparar al caparazón de Yan y esperar terminar el derribo. Tiene que lograr que Yan lo golpee y se agache bajo esos tiros, lo que presenta su mejor oportunidad de girar hacia atrás.

Petr Yan

Récord: 16-2

Victorias Clave: Cory Sandhagen (UFC 267), José Aldo (UFC 251), Jimmie Rivera (UFC 238), Urijah Faber (UFC 245), John Dodson (UFC Fight Night 145), Douglas Silva de Andrade (UFC 232)

Derrotas Clave: Aljamain Sterling (UFC 259)

Claves para la victoria: Yan es posiblemente el mejor atacante del deporte. “No Mercy” mantiene una excelente defensa mientras mantiene un ritmo brutal, y puede armar combinaciones magistrales desde cualquier posición o mientras se desplaza. Esa compostura antes mencionada es muy importante: Yan sabe que puede derrotar a los oponentes y nunca se desvía de esa estrategia.

Dejando a un lado a un juez errante, Yan realmente le dio estilo a Sterling en la primera pelea. Defendió sus derribos, bloqueó la mayoría de sus golpes, lastimó al luchador varias veces e incluso lo tiró de espaldas repetidamente. En resumen, estaba bien encaminado hacia una victoria clara y, en realidad, todo iba bien para el ruso.

Yan tendrá que adaptarse a cualquier ajuste que Sterling traiga a la mesa, pero su estrategia típica de presión y combinaciones variadas aún contrarresta bien las fortalezas de Sterling. Realmente, la clave más importante para la victoria de Yan es probablemente mantener a Sterling fuera de su espalda en las primeras tres rondas, porque «Funkmaster» es un finalizador decididamente desagradable desde esa posición.

Nadie es inmune a quedarse inconsciente por estrangulamiento.

Aljamain Sterling vs Petr Yan en VIVO

Venga el domingo por la mañana, será mejor que el peso gallo tenga un solo campeón.

Sterling merecía el título cuando Yan hizo trampa en UFC 259, pero el hecho desafortunado del asunto es que «Funkmaster» aún tiene que demostrar que es el campeón ante los fanáticos. No se le considera el mejor peso gallo del mundo, y no lo será hasta que resuelva la controversia y derrote a Yan. Además de todos los detalles personales, ser el primer hombre en derrocar verdaderamente a Yan dentro del octágono sería una hazaña bastante increíble.

En cuanto a Yan, perder aquí sería vergonzoso. Habló un montón de basura, etiquetó a Sterling un nivel por debajo de él y, en general, descartó a «Funkmaster». Puede que sea el favorito para unificar los cinturones, pero aún tiene que derrotar a Sterling después de todo. La victoria demuestra plenamente que Yan es el mejor boxeador de 135 libras del planeta y le permite seguir adelante con su carrera.

UFC 273: Aljamain Sterling vs Petr Yan EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

Last modified: abril 9, 2022

Etiquetas: Aljamain Sterling