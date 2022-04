[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Liverpool 2-2 Premier League 2021-22

App Premier League 2021-2022

En un verdadero partidazo de poder a poder, el Manchester City y el Liverpool empataron 2-2 en la jornada 32 de la Premier League 2021-2022 en el Etihad Stadium.

El partido no pudo arrancar de mejor manera, apenas a los 4 minutos Alisson salvaba su arco tras remate de Sterling, pero un minuto después Kevin De Bruyne ponía al frente al Manchester City, el Liverpool no tardó en reaccionar ya que al 12 Diogo Jota ponía el 1-1, tras eso el duelo seguía abierto con ambos cuadros apretando, al 29 otra vez De Bruyne se quedaba cerca, al 36 en un balón parado apareció Gabriel Jesus para devolverle la ventaja al Manchester City, al 42 Jota se perdía el empate, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 Mohamed Salah sirvió a Sadio Mané que no perdonó el 1-1, las emociones no paraban y al 62 Raheem Sterling parecía poner el 3-2 para el City, sin embargo un fuera de lugar anuló la jugada, el Manchester City pasó a dominar las acciones ante un Liverpool que terminó parado atrás, pero firmando el 2-2.

Con este empate el Manchester City quedó líder con 74 puntos, justo encima del Liverpool con 73 unidades en la Liga Premier. Ambos equipos tendrán actividad a media semana en la Champions League donde los Citizens visitarán al Atlético de Madrid y los Reds recibirán al Benfica, antes de volver a enfrentarse ahora en la FA Cup el próximo sábado. Manchester City 2-2 Liverpool.

