Everton vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 Premier League 2025-26

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¡El orgullo de Merseyside está en juego en el Hill Dickinson Stadium! Este domingo, el Everton recibe al Liverpool en un derbi que luce sumamente atractivo y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Toffees como los Reds se están jugando gran parte de su temporada este domingo, una derrota en este derbi podría ser un golpe durísimo para sus aspiraciones.

El equipo de David Moyes llega en un momento dulce: octavos en la tabla y con un ataque que ha despertado, anotando más de un gol en cinco de sus últimos ocho partidos. Los ‘Toffees’ saben que este es el momento perfecto para herir al eterno rival.

Del otro lado está el Liverpool de Arne Slot que vienen de una batalla física intensa a mitad de semana en la Champions contra el PSG quedando eliminados. Aunque son quintos y pelean por clasificarse a la próxima Champions, de visita han mostrado grietas con algunos resultados sorpresivos, incluida la derrota 4-0 ante el Manchester City hace un par de semanas.

Con el Everton encendido ante su gente, ¿podrán los Reds resistir el asedio o los Toffees darán un golpe histórico?

Nuestro pronóstico: El Everton saldrá a morder y aprovechará el cansancio visitante, pero la calidad de los Reds los salvará de la derrota. Vamos con un empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 18, 2026