Manchester City vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League vive su capítulo más decisivo. El Manchester City FC recibe al Arsenal FC este domingo en el Etihad Stadium, en un partido que podría definir al campeón de la temporada.

Con apenas seis puntos de diferencia entre ambos y un partido pendiente para el City, el resultado de este encuentro puede cambiar por completo el panorama en la lucha por el título.

Manchester City, en su mejor momento de la temporada

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega en un estado de forma impresionante.

Los Citizens han demostrado ser especialmente dominantes en esta etapa del año, con un rendimiento sobresaliente en el mes de abril y una contundente victoria reciente ante el Chelsea FC.

Uno de los nombres a seguir será Nico O’Reilly, quien ha irrumpido como una de las revelaciones ofensivas del equipo, aportando goles clave en las últimas semanas.

Arsenal, entre la presión y el desgaste

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta enfrenta un momento complicado.

El equipo ha mostrado fragilidad defensiva en los últimos meses, acumulando errores que han terminado en oportunidades claras para sus rivales.

Además, la reciente derrota ante el AFC Bournemouth y el desgaste físico por su participación en la UEFA Champions League podrían influir en su rendimiento.

A pesar de ello, los Gunners aún tienen en sus manos la posibilidad de mantener la ventaja si logran evitar la derrota.

Pronóstico Manchester City vs Arsenal

Se espera un partido intenso, con el City buscando imponer su ritmo desde el inicio y el Arsenal intentando resistir la presión.

La experiencia, el momento de forma y la localía podrían ser factores determinantes.

Pronóstico: victoria del Manchester City 2-0.

La gran incógnita será si el Arsenal logra sostener la ventaja en la tabla o si el City da el golpe definitivo en la carrera por el título.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 18, 2026