Atalanta vs RB Leipzig EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Europa League 2021-2022

Se abren las emociones de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2021-2022 este jueves 14 de abril con un gran duelo donde el Atalanta buscará aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y con ello el boleto a las semifinales, pero recibirán a un RB Leipzig que saldrá decidido a llevarse el pase de su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs RB Leipzig

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia y Alemania. 10:55 am de Centroamérica. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:55 am PT / 11:55 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs RB Leipzig en VIVO

El cuadro del Atalanta está teniendo una temporada complicada en la Serie A donde se han rezagado a la octava posición. El pasado domingo visitaron al Sassuolo siendo superados 2-1, por lo que deben dejar esa derrota atrás cuanto antes.

Por su parte, el RB Leipzig se mantiene como uno de los protagonistas de la Bundesliga donde marchan en el cuarto puesto. El pasado domingo recibieron al Hoffenheim logrando superarlos 3-0 con goles de Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg y Dominik Szobozlai.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el Red Bull Arena de Alemania. En aquel choque Luis Muriel puso al frente a La Dea a los 17 minutos, pero un autogol de Davide Zappacosta al 58 le permitió a los Toros Rojos salir con el empate de su casa, en un duelo sumamente emocionante y abierto.

Tanto el Atalanta como el RB Leipzig saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita llevarse el triunfo y con ello meterse a las semifinales. En los pronósticos La Dea es favorita por estar en casa, sin embargo saben que no será nada fácil ante unos Toros Rojos que vienen bien listos para demostrar su calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs RB Leipzig.

