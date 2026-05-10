Milán vs Atalanta EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Serie A 2025-26

Serie A

La lucha por la Champions League en Italia está al rojo vivo y este domingo el histórico AC Milan recibe al Atalanta BC en San Siro en un duelo que puede cambiar completamente el cierre de temporada para ambos clubes.

Mientras el eterno rival ya celebró el Scudetto, los Rossoneri atraviesan uno de sus momentos más complicados del año y ahora están obligados a reaccionar si no quieren poner en riesgo su boleto a la próxima UEFA Champions League.

AC Milan entra en crisis en el peor momento

El equipo de Massimiliano Allegri llega rodeado de presión. Lo que parecía una temporada relativamente estable se ha convertido en una auténtica pesadilla en las últimas semanas.

Milan ha perdido cinco de sus últimos diez partidos de Serie A y la derrota 2-0 ante Sassuolo encendió todavía más las alarmas. El problema más grave está en ataque: apenas han marcado un gol en sus últimos cinco encuentros de liga, siendo el peor registro ofensivo del campeonato desde abril.

La expulsión de Fikayo Tomori la jornada pasada evidenció también la fragilidad emocional de un equipo que parece haberse desplomado después de vencer al Inter en el Derby della Madonnina.

Ahora, Juventus, Roma y Como ya pisan los talones del Milan en la pelea por los puestos de Champions, por lo que cualquier tropiezo podría salir carísimo.

Atalanta también llega llena de dudas

Aunque el presente del Atalanta BC tampoco es alentador. El conjunto de Bérgamo parecía haber encontrado una gran versión durante buena parte del invierno, pero su rendimiento se desplomó justo en la recta final del torneo.

Los dirigidos por Raffaele Palladino apenas han sumado 10 puntos en sus últimos nueve partidos, una cifra muy pobre para un equipo que soñaba con puestos europeos importantes.

El empate sin goles frente al Genoa prácticamente acabó con sus aspiraciones de entrar al Top 6 y ahora su objetivo más realista es pelear por un posible boleto a la Conference League.

Además, la eliminación en semifinales de Copa ante Lazio en tanda de penales terminó golpeando fuerte la confianza del plantel.

Historial reciente favorable para La Dea

Aunque Milan suele hacerse fuerte en San Siro, la realidad es que Atalanta se ha convertido en un rival extremadamente incómodo para los Rossoneri.

La Dea acumula seis partidos consecutivos sin perder ante Milan y ha caído solamente dos veces en sus últimas once visitas ligueras al Giuseppe Meazza. El duelo de la primera vuelta terminó empatado 1-1 y todo apunta a otro partido muy cerrado.

Claves tácticas del partido

Milan intentará asumir el protagonismo desde el inicio, pero la falta de confianza ofensiva ha provocado que el equipo juegue con mucha ansiedad. La presión sobre Allegri también se nota en cada presentación.

Atalanta, por su parte, probablemente apostará por un encuentro más físico y estratégico, tratando de explotar los espacios que deje el Milan cuando adelante líneas.

Ninguno de los dos atraviesa un buen momento futbolístico y eso podría provocar un partido más trabado que espectacular.

Pronóstico AC Milan vs Atalanta

Las necesidades son enormes para ambos equipos, pero ninguno llega con suficiente confianza como para imponer condiciones claramente.

Milan tendrá la presión de su afición y la obligación de ganar, mientras que Atalanta sabe competir muy bien este tipo de encuentros incómodos.

Nuestro pronóstico:

AC Milan 1-1 Atalanta

Un empate con pocos goles que dejaría muchísimas dudas en ambos equipos rumbo al cierre de temporada.

Last modified: mayo 10, 2026