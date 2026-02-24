Written by: febrero 24, 2026 Copas Internacionales

Atalanta vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Atalanta vs Borussia Dortmund

La vuelta entre Atalanta y Borussia Dortmund en Bérgamo promete tensión máxima. El conjunto italiano necesita remontar tras la derrota en Alemania y está obligado a marcar al menos dos goles y mantener su arco en cero para avanzar o forzar la prórroga.

La Atalanta, dirigida por Raffaele Palladino, llega reforzada por su buen momento en Serie A, incluyendo una victoria destacada ante el Napoli. Sin embargo, su rendimiento en Champions ha sido irregular: cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas, además de problemas de gol (10 tantos en nueve partidos). En casa tampoco ha sido completamente fiable en Europa.

Por su parte, el Borussia Dortmund, ahora bajo el mando de Niko Kovac, solo necesita evitar una derrota amplia para sellar su pase. El BVB ha sido mucho más productivo en ataque (21 goles en Champions), aunque defensivamente ha mostrado fragilidades (17 goles encajados). Fuera de casa solo ha logrado una victoria en cuatro partidos europeos, lo que mantiene viva la esperanza italiana.

Un nombre clave es Serhou Guirassy, máximo goleador del Dortmund en esta Champions y en gran racha reciente, con seis goles en sus últimos cinco encuentros. Ya fue decisivo en la ida y puede aprovechar los espacios si Atalanta adelanta líneas.

Pronóstico: Se espera un partido abierto, con oportunidades en ambas áreas. Las estadísticas apuntan a goles de los dos lados, pero el poder ofensivo del Dortmund y su ventaja en la serie podrían pesar.
👉 Empate con goles (1-1 o 2-2), Borussia Dortmund avanza.

